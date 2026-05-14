聽新聞
0:00 / 0:00

每趟200元 中市「孕婦乘車補助」納Uber

聯合報／ 記者余采瀅鄭國樑／連線報導
台中市長盧秀燕昨宣布，Uber加入「孕婦乘車補助」合作車隊，提升服務量能。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕昨宣布，Uber加入「孕婦乘車補助」合作車隊，提升服務量能。記者余采瀅／攝影

台中市去年推動「孕婦乘車補助」，符合資格的孕婦，每人可獲六千元乘車補助金，每趟最高補助兩百元，可用三十趟次；桃園則有九千元補助。中市府昨宣布Uber加入合作車隊，量能提升六成五，不過 Uber高度集中在市區，偏鄉民眾難叫車，且距離遠需補貼更多車資，民眾抱怨政策「看得到、吃不到」。

中市去年七月一日推動孕婦乘車補助，超過八千名孕婦申請通過，累計服務八萬七千趟次。市長盧秀燕昨宣布引進 Uber加入，合作車隊由十一家增至十二家，原本車輛總數從五千多輛增至九千一百輛，擴大好孕專車規模，讓孕產婦搭乘更便利。

Uber加入服務後提升量能，但多數集中在市區與高人口密度區域。住在海線地區的曾姓孕婦說，她住在清水半山腰上，本就不好叫計程車，就算叫到車了，到沙鹿就醫單程至少也要三百多元，每趟仍需自付百元，不太划算，不如自行前往。

住在南區的陳姓民眾說，她到鄰近中山附醫產檢，差不多要兩百元，如果要到更遠的婦幼診所看診，恐怕要出更多車資，就會考慮一下是否使用好孕專車。

中市社會局指出，「孕婦乘車補助」對象為設籍台中市孕婦，或是配偶設籍台中的非本國籍孕婦，在預產期前持相關文件線上申請，通過後，電子乘車金會直接存入台中通App，核發後至預產期後六個月都可以使用，未來將視使用情況滾動式檢討調整。

社會局表示，孕婦乘車補助分為兩種支付方式，搭乘台灣大、大都會、中華大等十一家傳統車隊，請在台中通App好孕乘車頁面點選「下車時，掃碼支付」，掃描司機提供的QR code抵扣車資；若使用Uber App，請在台中通APP好孕乘車頁面點選「上車前，先領券」，兌換乘車券後再叫車。

桃園市婦幼局表示，二○二四年三月開辦好孕乘車補助，每胎補助九千點、等值九千元，搭車單趟最高補助二五○元，開辦以來，已核發逾二萬兩千五百張卡片，平均每年受惠人數一萬一千二百五十人。市府目前與八家車隊合作，車輛逾一萬五千一百輛，合作車隊持續招募更多司機投入服務行列。

今年二月起，市府透過桃園市市民卡App整合八家合作車隊叫車服務，提供即時查詢乘車點數功能，後續持續優化叫車平台服務。

Uber 孕婦 台中市

延伸閱讀

敬老卡點數搭不了計程車？北市議員曝司機拒接「敬老單」原因

新生兒恐跌破9萬人！產科掀倒閉潮 「生一胎健保只給4萬根本不夠」

高雄偏鄉幸福巴士「強制共乘」惹怨 市府：離峰時段1人也派車

高雄表揚40美力媽媽 陳其邁：年底達標區區有公托

相關新聞

巨峰葡萄變「石頭」 地方盼中央救助農損

台中是全台巨峰葡萄核心產區，因極端天氣挑戰，近期又逢連日大雨及高溫，石岡、新社一帶正值開花期的葡萄授粉受阻，果實發育不全，形成大面積無籽、長不大的「石頭葡萄」。台中市長參選人何欣純及江啟臣團隊昨先後現勘，要求農業部從速、從寬、從簡啟動天然災害救助，共商科技防災對策。

每趟200元 中市「孕婦乘車補助」納Uber

台中市去年推動「孕婦乘車補助」，符合資格的孕婦，每人可獲六千元乘車補助金，每趟最高補助兩百元，可用三十趟次；桃園則有九千元補助。中市府昨宣布Uber加入合作車隊，量能提升六成五，不過 Uber高度集中在市區，偏鄉民眾難叫車，且距離遠需補貼更多車資，民眾抱怨政策「看得到、吃不到」。

好孕專車等半小時 民怨：看得到、叫不到

台中市政府推出好孕乘車補助後，頗受歡迎，累計服務八萬七千趟次，但有部分民眾反映不好叫車，且每趟次補助太少；無獨有偶，桃園市政府祭出全台最高的九千點好孕專車補助，民眾仍抱怨叫車難，「看得到、叫不到」。台中、桃園市府均表示，已陸續擴大服務量能。

缺公職獸醫…中市府放寬動防處首長條件 議員籲提高不開業獎金

台中市政府今年4月修正動物保護防疫處組織規程，原規定處長需擁有獸醫師資格，現改為處長或副處長其中一人具獸醫資格即可。民代指出，獸醫師在外開業的收入遠比從事公職高，儘管政府去年調高不開業獎金，仍無法彌補巨大落差，呼籲再加碼。

鰲峰山遊戲場遭「燒胎」破壞！中市府報警：追查青少年並求償

台中市清水區新開幕的鰲峰山公園「谷溜遊戲場」，熱門親子景點驚傳遭人惡意破壞！獲報昨日凌晨有民眾違規騎乘電動車闖入遊戲區，甚至在PU地墊上大玩「燒胎」，導致現場多處凹陷損毀；台中市建設局上午對此表達強烈譴責，強調目前已報警鎖定涉案人，除將面臨刑法追訴，市府也將依法提出民事求償。

廣角鏡／名間焚化爐環評 官民激烈衝突

南投縣府規畫興建名間鄉焚化爐，地方與環團持續抗爭，昨繼續召開二階環評範疇界定延續會議，再度爆發激烈衝突。名間鄉長陳翰立與環保局長李易書激烈辯論，陳情緒激動衝上前，遭警方架離。抗議民眾站上桌面，拿泡沫槍噴灑肥皂泡沫，還衝上主席台、躺在地面阻擋開會，現場人群推擠、大聲喊叫，漫天泡沫飛舞，場面混亂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。