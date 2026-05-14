每趟200元 中市「孕婦乘車補助」納Uber

台中市去年推動「孕婦乘車補助」，符合資格的孕婦，每人可獲六千元乘車補助金，每趟最高補助兩百元，可用三十趟次；桃園則有九千元補助。中市府昨宣布Uber加入合作車隊，量能提升六成五，不過 Uber高度集中在市區，偏鄉民眾難叫車，且距離遠需補貼更多車資，民眾抱怨政策「看得到、吃不到」。

中市去年七月一日推動孕婦乘車補助，超過八千名孕婦申請通過，累計服務八萬七千趟次。市長盧秀燕昨宣布引進 Uber加入，合作車隊由十一家增至十二家，原本車輛總數從五千多輛增至九千一百輛，擴大好孕專車規模，讓孕產婦搭乘更便利。

Uber加入服務後提升量能，但多數集中在市區與高人口密度區域。住在海線地區的曾姓孕婦說，她住在清水半山腰上，本就不好叫計程車，就算叫到車了，到沙鹿就醫單程至少也要三百多元，每趟仍需自付百元，不太划算，不如自行前往。

住在南區的陳姓民眾說，她到鄰近中山附醫產檢，差不多要兩百元，如果要到更遠的婦幼診所看診，恐怕要出更多車資，就會考慮一下是否使用好孕專車。

中市社會局指出，「孕婦乘車補助」對象為設籍台中市孕婦，或是配偶設籍台中的非本國籍孕婦，在預產期前持相關文件線上申請，通過後，電子乘車金會直接存入台中通App，核發後至預產期後六個月都可以使用，未來將視使用情況滾動式檢討調整。

社會局表示，孕婦乘車補助分為兩種支付方式，搭乘台灣大、大都會、中華大等十一家傳統車隊，請在台中通App好孕乘車頁面點選「下車時，掃碼支付」，掃描司機提供的QR code抵扣車資；若使用Uber App，請在台中通APP好孕乘車頁面點選「上車前，先領券」，兌換乘車券後再叫車。

桃園市婦幼局表示，二○二四年三月開辦好孕乘車補助，每胎補助九千點、等值九千元，搭車單趟最高補助二五○元，開辦以來，已核發逾二萬兩千五百張卡片，平均每年受惠人數一萬一千二百五十人。市府目前與八家車隊合作，車輛逾一萬五千一百輛，合作車隊持續招募更多司機投入服務行列。

今年二月起，市府透過桃園市市民卡App整合八家合作車隊叫車服務，提供即時查詢乘車點數功能，後續持續優化叫車平台服務。