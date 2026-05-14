巨峰葡萄變「石頭」 地方盼中央救助農損

台中是全台巨峰葡萄核心產區，因極端天氣挑戰，近期又逢連日大雨及高溫，石岡、新社一帶正值開花期的葡萄授粉受阻，果實發育不全，形成大面積無籽、長不大的「石頭葡萄」。台中市長參選人何欣純及江啟臣團隊昨先後現勘，要求農業部從速、從寬、從簡啟動天然災害救助，共商科技防災對策。

台中市石岡、新社的巨峰葡萄產地，受極端天氣影響，原本應是飽滿串接的果實，如今授粉不良結果率偏低，果串稀落且果粒細小；何欣純昨邀集農業部農糧署、台中區農業改良場、市府農業局及新社區公所等單位現勘，發現果園產量大幅減少，部分果園產量恐怕不及過去兩成。

何欣純指出，今年葡萄開花授粉期先遇高溫，隨後碰上強降雨沖刷花粉，導致出現俗稱「石頭葡萄」的發育不良果；她強調，台中葡萄種植面積約三百七十六公頃，新社「白毛台」葡萄更是外銷日本、新加坡的精品，中央與地方政府應盡速彙整災損情形，從速、從寬認定，協助農民度過難關。

江啟臣身為農家子弟，其服務團隊昨與市議員吳振嘉也深入石岡區掌握災情。江強調，農業是台中的發展命脈，農民心血付諸流水，政府應展現同理心；他呼籲農業部與台中市農業局，針對此次農損認定務必採取「從簡、從速」原則，簡化申報流程，讓救助金第一時間到位。

江啟臣表示，單靠事後救助並非長久之計，面對極端天氣常態化，他要求農業部、農糧署及農改場共同研議改良種植技術與防災對策，唯有透過科技輔助與穩定機制，在氣候變遷挑戰下，才能確保台中葡萄高品質產出與國際競爭力。

農糧署表示，正緊密監測各區農損狀況，一旦損害程度達到天然災害救助標準，將啟動相關程序。農改場也會提供現地輔導，助農民調整栽培模式，因應未來多變的氣候環境。