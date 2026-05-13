王惠美訪奧地利自行車大廠KTM 彰化零組件產業鏈接世界品牌

彰化縣是台灣自行車零組件的重要生產基地，約占全台4成以上產值，奧地利知名自行車品牌與製造大廠KTM Bike Industries，即長期採用大量彰化廠商製造的零組件，彰化縣長王惠美昨天前往KTM參訪，受到來自台灣的僑商董事長陳鳳美熱情接待，分享創業的歷程。

王惠美參訪時，除深入了解KTM從研發設計、3D列印測試、零組件驗證到整車組裝的完整流程，由於KTM長期採用大量彰化廠商製造的零組件，見證到彰化縣自行車產業與國際品牌緊密連結的深厚實力，顯示彰化產業已是全球自行車供應鏈不可或缺的重要一環。

王惠美表示，此次來到奧地利拜訪KTM，心情格外開心與感動，因為KTM董事長陳鳳美是來自台灣的企業家，數十年前遠嫁歐洲，在奧地利籍丈夫的家族公司面臨經營困境時勇於承擔、投入改革，帶領企業成功轉型，發展成今日橫跨奧地利、捷克與越南等多國布局的企業，並將品牌行銷至世界各地，令人敬佩。

王惠美指出，彰化縣與自行車產業密不可分，從傳統製造到高階精密零組件，已形成完整聚落，不少KTM合作供應商更來自彰化，充分展現「彰化製造」在全球市場的重要性。此次實地參訪KTM先進生產流程，讓縣府團隊看見智慧製造與高值化轉型的未來趨勢，包括利用最新3D列印技術進行產品打樣、安全測試與模具開發，對彰化產業升級有重要啟發。

王惠美，彰化擁有全球最完整的自行車零組件聚落與優秀製造人才，縣府將持續做產業最強後盾，協助企業鏈結國際品牌與市場，讓更多「彰化製造」走向世界。她並邀請陳鳳美與KTM團隊未來有機會回到彰化參訪交流，與在地產業攜手合作，共同創造更多經貿與產業合作契機。

彰化縣長王惠美（右1）由奧地利 KTM Bike Industries董事長陳鳳美（右2）陪同，參觀研發設計、3D列印測試、零組件驗證到整車組裝等完整流程。圖／縣府提供

彰化縣長王惠美（左1）由奧地利 KTM Bike Industries董事長陳鳳美（左2）陪同，參觀研發設計、3D列印測試、零組件驗證到整車組裝等完整流程。圖／縣府提供

彰化縣長王惠美由奧地利 KTM Bike Industries董事長陳鳳美陪同，參觀研發設計、3D列印測試、零組件驗證到整車組裝等完整流程。圖／縣府提供

彰化縣長王惠美（左1）由奧地利 KTM Bike Industries董事長陳鳳美（右1）陪同，參觀研發設計、3D列印測試、零組件驗證到整車組裝等完整流程。圖／縣府提供

彰化縣長王惠美（右1）由奧地利 KTM Bike Industries董事長陳鳳美（右2）陪同，參觀研發設計、3D列印測試、零組件驗證到整車組裝等完整流程。圖／縣府提供