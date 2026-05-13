中市「孕婦乘車補助」可用Uber了！ 車輛數破9000輛叫車更便利

台中市去年7月1日推動「孕婦乘車補助」，設籍台中的孕婦，懷孕期間至預產期後6個月內，每人可獲得6000元乘車補助金，每趟最高補助200元，可用30趟次。台中市長盧秀燕今宣布優步福爾摩沙股份有限公司(Uber)加入合作車隊，車輛總數超過9100輛，量能提升65%，讓孕婦搭乘更便利。

台中市去年推動孕婦乘車補助，超過8000位孕婦申請通過，累計服務8萬7000趟次。今天舉辦「在台中好孕同行」記者會，邀請使用過服務的媽咪回娘家，並有可愛的寶寶扮裝走秀，場面熱鬧。

盧秀燕表示，很多孕婦對於多元計程車的App 使用相當嫻熟，除了原有的傳統車隊服務，再引進Uber加入，合作車隊由11家增至12家，原本車輛總數從5000多輛增至9100輛，量能提升65%，擴大好孕專車規模。符合資格的孕婦持相當證件申請後，即可使用，且全部線上申辦，相當方便。

社會局指出，孕婦乘車補助現在有2種支付方式，如搭乘台灣大、大都會、中華大、中彰、台中衛星、yoxi、永保、永隆、怡美、飛狗、國通等11家車隊，請在台中通App好孕乘車頁面點選「下車時，掃碼支付」，掃描司機提供的QR code抵扣車資；若選擇使用Uber App，請在台中通App好孕乘車頁面點選「上車前，先領券」，兌換乘車券後再叫車。

社會局表示，孕婦乘車補助對象為設籍台中市孕婦，或是配偶設籍台中的非本國籍孕婦，在預產期前，持孕婦健康手冊、身分證、產檢證明或診斷證明書線上申請；通過後，電子乘車金會直接存入台中通App，核發後至預產期後6個月都可以使用，每次懷孕提供30趟次，每趟最高補助200元。

為慶祝Uber App上線台中市孕婦乘車補助計畫，Uber App特別加碼「早鳥好孕大禮包」。Uber指出，只要符合台中市補助資格，且為前200位使用以「台中通 App」兌換 Uber App 乘車券完成一趟行程的孕媽咪，可獲得總價值1000元的乘車優惠，包含 20組50元優惠序號，使用期限長達6個月。