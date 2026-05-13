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缺公職獸醫…中市府放寬動防處首長條件 議員籲提高不開業獎金

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市去年爆發全台首例非洲豬瘟，公職獸醫師的缺人問題再次掀起討論，台中市政府修正動防處組織規程，放寬首長條件，議員直言根本問題是缺公職獸醫，應繼續調高不開業獎金。圖／聯合報系資料照
台中市去年爆發全台首例非洲豬瘟，公職獸醫師的缺人問題再次掀起討論，台中市政府修正動防處組織規程，放寬首長條件，議員直言根本問題是缺公職獸醫，應繼續調高不開業獎金。圖／聯合報系資料照

台中市政府今年4月修正動物保護防疫處組織規程，原規定處長需擁有獸醫師資格，現改為處長或副處長其中一人具獸醫資格即可。民代指出，獸醫師在外開業的收入遠比從事公職高，儘管政府去年調高不開業獎金，仍無法彌補巨大落差，呼籲再加碼。

台中市去年爆發全台首例非洲豬瘟，獸醫師公職人力缺乏的問題浮上檯面。一線獸醫師透露，公職獸醫師月薪約5到6萬元，在外開業級距較大，經營良好者月入數十萬不是問題；開業獸醫多以寵物治療為主，公職獸醫則較著重經濟動物與疫病防治，專業與薪水差異導致多數獸醫師不願意擔任公職。

行政院去年6月起調高公職獸醫師與獸醫佐的不開業獎金，依據職級從1萬元到3萬元不等，不過截至去年底，全國的公職獸醫師仍有上百缺額。農業部表示，調升不開業獎金後，已經吸引超過50名獸醫師回流。

台中市作為非洲豬瘟風暴中心，時任動防處長林儒良在事件過後下台，目前由農業局專門委員施愛燕代理處長。人事處今年4月15日公告修正動物保護防疫處組織規程第二條，放寬動防處首長的任職條件，處長或副處長其中一人具有獸醫師資格即可。

人事處表示，此次修法是為了放寬動防處的用人彈性。農業局副局長蔡勇勝補充，修正案單純是希望增加動防處首長的用人彈性，讓目前仍是代理職務的動防處長一職，有機會真除（由代理職轉正）。

國民黨籍議員李中認為，問題不只是動防處首長能否真除，而是整個公職獸醫師的缺額問題，在外執業的獸醫師治療寵物收入較高，公職獸醫師負責管理畜牧業，非常辛苦且專業不同，難以吸引獸醫師進入，希望調高公職獸醫師不開業獎金或提供其他誘因。

蔡勇勝回應，去年的公職獸醫師不開業獎金已經提高到1萬元至3萬元。李中質疑，同樣是公職不開業獎金，衛生所的醫師不開業獎金從3萬4000元到5萬元，獸醫師卻只有1萬到3萬元，落差明顯，應繼續提高或提供更多優待。

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