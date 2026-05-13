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中市府首創全台「雙職場公托」 豐原陽明大樓今揭牌 增36員額幼童

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今出席陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心揭牌儀式，表示是市府開設的第二個職場公托。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕（中）今出席陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心揭牌儀式，表示是市府開設的第二個職場公托。記者黑中亮／攝影

台中市政府積極落實「職場托育2.0」政策，市長盧秀燕今出席陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心揭牌儀式，表示這是繼新市政大樓後，市府開設的第二個職場公托，使台中市成為全國22縣市中，唯一擁有「雙職場公托」的縣市政府，展現市府帶頭營造友善職場育兒環境的決心。

盧秀燕表示，市府泛公務人員超過5萬人，許多年輕同僚常面臨「蠟燭兩頭燒」的困境，為了托育孩子傷透腦筋且經濟負擔沉重。由於市府機關分散在不同行政區，僅豐原陽明大樓一帶就有將近10個局處，員工需求量大，因此決定在山城設置第二處職場公托，讓同仁能帶孩子一起上班、安心就業。

此次新設的「陽明市政托嬰中心」立案收托人數為36人，對象為市府所屬機關員工0至2歲的幼兒；加上原有的「新市政大樓托嬰中心」可收托48名寶寶，市府雙職場托嬰中心合計可服務84個家庭，收托年齡均為0至2歲。

盧秀燕強調，台中市人口即將邁入287萬，在全台人口遞減趨勢下逆勢成長，代表市民對城市的信任。她指出，市府自上任以來推動「公托倍倍增」，公托已從5處大幅增至50處；接下來將推動「托育政策2.0」，鼓勵規模足夠的民間企業跟進設立職場公托，透過公私協力減輕年輕人的養育負擔。

受惠的員工陳小姐感性表示，市長就像是父母的「神隊友」，職場公托讓她能安心回歸工作，孩子也能就近獲得專業照顧。另一位家長林先生則說，市府打造的托育環境大幅降低了通勤與照顧壓力，讓他在職場與家庭間取得了更好的平衡。

市府並補充，推動職場公托不僅支持同僚生育，更能達到環保節能減碳、避免交通擁塞等多重目的，市府將持續以身作則，打造更有願景的台中。

新設的「陽明市政托嬰中心」立案收托人數為36人，對象為市府所屬機關員工0至2歲的幼兒。記者黑中亮／攝影
新設的「陽明市政托嬰中心」立案收托人數為36人，對象為市府所屬機關員工0至2歲的幼兒。記者黑中亮／攝影

台中市長盧秀燕（中）今出席陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心揭牌儀式，表示是市府開設的第二個職場公托。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕（中）今出席陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心揭牌儀式，表示是市府開設的第二個職場公托。記者黑中亮／攝影

新設的「陽明市政托嬰中心」立案收托人數為36人，對象為市府所屬機關員工0至2歲的幼兒。記者黑中亮／攝影
新設的「陽明市政托嬰中心」立案收托人數為36人，對象為市府所屬機關員工0至2歲的幼兒。記者黑中亮／攝影

台中市 盧秀燕 豐原

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