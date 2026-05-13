鰲峰山遊戲場遭「燒胎」破壞！中市府報警：追查青少年並求償

台中市清水區新開幕的鰲峰山公園「谷溜遊戲場」，熱門親子景點驚傳遭人惡意破壞！獲報昨日凌晨有民眾違規騎乘電動車闖入遊戲區，甚至在PU地墊上大玩「燒胎」，導致現場多處凹陷損毀；台中市建設局上午對此表達強烈譴責，強調目前已報警鎖定涉案人，除將面臨刑法追訴，市府也將依法提出民事求償。

中市建設局表示，維護人員日前往「谷溜遊戲場」例行巡查時，發現PU地墊出現異常焦黑與破損，隨即調閱監視器畫面；影像顯示12日清晨5時20分許，有3名青少年騎乘微型電動二輪車擅闖公園，並在地墊區域反覆進行輪胎高速空轉的「燒胎」動作。

局長陳大田表示，「谷溜遊戲場」自啟用後便深受海線家長喜愛，此次惡意破壞公共資源的行為令人遺憾；高溫不只導致緩衝PU軟墊瞬間燒焦、熔化，現場更遺留多處明顯的黑色坑洞與凹陷，嚴重威脅孩童遊憩安全；警方指出，目前已根據監視器畫面鎖定涉案車輛與駕駛人，將通知相關人員到案說明。

陳大田強調，市府第一時間已通報警方並提供關鍵影像協助追查，受損地墊也已請廠商進場先行修復。警方指出，全案已涉及刑法毀損公物，目前已鎖定車輛，預計依刑法「毀損公物罪」偵辦；此外，針對車輛違規行駛公園及非法改裝部分，也將一併依「道路交通管理處罰條例」相關規定裁罰。

建設局並強調，公園遊戲區嚴禁任何車輛進入，更禁止從事危險或破壞性行為，市府未來將加強各公園巡查管理，並提醒民眾若涉及蓄意毀損公共設施，除須面臨法律責任外，還得負擔高額修繕賠償，請民眾務必共同愛惜公物，還給孩子一個安心遊玩的空間。

清水鰲峰山公園「谷溜遊戲場」啟用後成為熱門親子景點，近期吸引不少親子家庭前往遊玩。圖／台中市建設局提供