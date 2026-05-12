周末國中會考恐影響逾萬人！莽男闖台中萬和宮砸廟 文昌燈、光明燈遭推倒

有342年歷史、國家三級古蹟的台中市南屯萬和宮今早驚傳遭張姓男子闖入砸廟，波及萬和宮正殿「老大媽」金身前方的4尊神像掉落在地，以及虎邊文昌帝君旁的3座文昌燈座、2座光明燈座倒地，由於本周國中會考及相關大考將至，萬和宮粗估，恐影響逾上萬人點文昌燈，已立即通知廠商更新修復，請信眾放心。

台中四大媽祖廟之一的南屯萬和宮主祀湄洲天上聖母（老大媽），香火鼎盛，前總統蔡英文2020年在任時，曾到萬和宮參香還願，感謝媽祖保佑連任、台灣疫情受控；台中市長盧秀燕本月2日也來萬和宮參拜祈福，並贈匾「萬和安民」，期盼「家和萬事興」。

今天上午7時30分許，萬和宮於正舉辦字姓戲慶典，當時廟內誦經團正在誦經，張姓男子突然闖入砸廟，失控推倒虎邊文昌帝君旁的3座文昌燈座、2座光明燈座，正殿「老大媽」金身前方的4尊神像也遭波及掃落在地，廟方人員制止並報警，警方獲報後將男子制伏送法辦。

何文海說，萬和宮是南屯區重要宗教信仰中心，竟遭惡意破壞，令人震驚與痛心。呼籲警方盡速釐清事件發生原因外，也應強化重要宗教場所與古蹟周邊巡邏勤務，避免類似事件再次發生。

由於本周是國中會考及相關考試接續來臨，很多考生及家長會到萬和宮點文昌燈，祈求金榜題名。

萬和宮表示，每座文昌燈可供3200人點燈，每座市價25萬元，財務損失仍估算中。廟方已立即通知廠商更新修復，請信眾安心。

台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入砸廟，現場一片狼藉。圖／讀者提供

台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入砸廟，波及正殿「老大媽」金身前方4尊神像掉落在地。圖／讀者提供

台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入砸廟，波及正殿「老大媽」金身前方4尊神像掉落在地。圖／市議員何文海提供