大雅永興宮建宮180年 盧秀燕贈匾「慈光普照」感謝守護地方

台中市大雅永興宮主祀老四媽，香火鼎盛，為地方重要信仰中心之一， 今年建宮180年，5月6日至10日舉行祈安三朝祝壽法會，今晚舉辦法會圓滿平安福宴，邀各友宮代表及信眾共襄盛舉，台中市長盧秀燕參拜祈福，致贈「慈光普照」匾額，感謝永興宮長年深耕公益慈善、守護地方信仰。

盧秀燕表示，大雅永興宮已有180年歷史，今年適逢整數大年，感謝全國各友宮前來共襄盛舉。廟方席開400多桌，是開基以來最大規模，並向媽祖祝壽、歡迎信眾前來，也希望大家都能「吃平安」。

盧秀燕說，永興宮媽祖慈悲靈驗，長期庇佑國家國泰民安，台中市風調雨順、市民平安。同時，她也感謝永興宮不僅透過宗教淨化人心、保佑民眾，更長期出錢出力投入公益、濟貧救弱，協助地方處理各項事務 ，為表達對永興宮的敬意與謝意，市府特別致贈「慈光普照」匾額 ，祝福永興宮香火鼎盛 、信徒滿天下。

立法院副院長江啟臣表示，永興宮歷經180年發展，守護地方平安、凝聚鄉親信仰，是重要信仰中心，今天盧市長來贈匾，對永興宮180周年宮慶別具意義，也象徵對廟方的祝福與肯定。他並祝福永興宮宮慶圓滿順利，祈願媽祖庇佑市民身體健康、家戶平安、財源廣進。

台中市民政局長吳世瑋指出，大雅永興宮創建於清道光二十七年（1847年），迄今已有180年歷史，為地方重要信仰中心，主祀天上聖母，俗稱「老四媽」，原為大肚區頂街萬興宮媽祖分靈。相傳早期農業社會醫療資源有限，先民常祈求神明庇佑、消災解厄，老四媽行醫濟世時途經大雅舊稱「壩仔」一帶，顯靈庇佑地方，鄉親感念神恩，集資創建草堂奉祀，讓老四媽駐駕於此，成為地方重要守護神，也奠定今日永興宮信仰傳承的重要起源。

今晚活動，盧秀燕、江啟臣、中市議員吳呈賢、吳建德、市府副秘書長張大春、民政局長吳世瑋、觀旅局長陳美秀、警察局長吳敬田、大雅區長林麗蓉、大雅戶所主任蔡昇和、大雅永興宮主委蔡雨銓、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台灣媽祖聯誼會長鄭銘坤、樂成宮董事長何敏誠、豐原慈濟宮主委陳誌鋒及全國各友宮代表到場。