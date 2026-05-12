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精華地淪垃圾場？台中北區「中央市場」招商卡關挨批無能 市府說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
經發局說明，中央市場拆除工程朝6月底完工為目標。圖／市府提供
經發局說明，中央市場拆除工程朝6月底完工為目標。圖／市府提供

台中市議員陳俞融今質疑，北區精華地「中央市場」去年7月開始拆除，進度落後，淪垃圾場，市府更是招商不力，去年10月流標後未重新啟動招標，「價值連城」精華地竟淪爛攤子，根本是「無能」；財政局指出，已重新擬定招商條件，預計6月再招標；經發局說明，目標6月底前拆除完畢。

台中市議會財經委員會今審查議員提案，陳俞融表示，中央市場啟動拆除作業，另招商也自去年啟動，但第一次招標去年10月流標後，迄今竟尚未重新啟動招標，拆除現場甚至還出現垃圾堆積問題。

陳俞融指出，市府當初市府要求住戶搬離，如今卻以「發展性不足、不一定能獲利」作為招標無法成功的理由，任由精華土地閒置，甚至還讓環境惡化，要求市府盡速檢討招標條件，加速推動中央市場後續開發，不要讓北區精華土地繼續荒廢。

財政局長游麗玲指出，上次招標因相關誘因不足，目前正重新擬定招商條件、投標廠商資格等，預計6月之前啟動招商。

經發局長張峯源指出，原中央市場拆除物等垃圾，已在5月1日清除垃圾完畢，總共清掉133.7公噸的生活垃圾，只剩部分土方，土方將回填地下室，將做細小化、破碎化處理，目標在6月前完成。

台中市

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