孩子自己搭車上學不再難 南投幸福巴士意外改寫通學模式

南投縣政府推動「幸福巴士」政策持續擴大服務範圍，縣長許淑華今天表示，本月將再新增埔里、信義及魚池等3鄉鎮，預計今年底前完成全縣13個鄉鎮市建置，讓偏鄉交通服務更趨完整。

縣議會今天總質詢，議員肯定幸福巴士政策推動成果。許淑華指出，幸福巴士是她上任後的重要施政項目之一，推動過程歷經與中央監理單位協調，並多次舉辦地方說明會，同時尋找願意投入偏鄉服務的業者。目前全縣已有7個鄉鎮完成建置，本月將再擴增3個鄉鎮，年底前可望達成全縣全面覆蓋目標。

許淑華指出，南投山區地形廣大且偏遠，部分地區甚至沒有公車路線可達，即使有外縣市計程車支援，偏遠路線仍常面臨業者不願投入的困境。因此縣府除強化運具外，也成立在地車隊，以幸福巴士補足既有客運不足與班次稀少問題。

她說，政策推動數年來，地方反映整體評價良好，尤其在學童交通需求上成效明顯。過去多由家長或長輩親自接送，如今學生可透過幸福巴士通學，減輕家庭負擔。縣府也依議員建議新增學生優惠票種。

許淑華強調，幸福巴士採服務導向而非營利模式，票價約10至20元，屬象徵性收費，多數民眾可接受，長者則可搭配愛心卡使用。

她也指出，後續將持續強化宣導，透過鄉鎮公所、村里辦公室及社區系統加強推廣，讓更多有需求的民眾了解並實際使用相關服務，提升政策效益。