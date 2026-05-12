一支挖土機改裝「金鋼牙」 南投埔里清潔隊拆床效率暴增數倍

埔里鎮清潔隊轉運站完成整體改善，老舊管理室同步翻新啟用，隊員運用專長自主施工，不僅大幅節省經費，也改善第一線長年悶熱的工作環境。

南投縣埔里鎮清潔隊垃圾轉運站啟用逾20年，長期因大型車輛頻繁進出輾壓，造成地坪破損、坑洞林立，雨天更泥濘難行，影響作業安全與效率。此次在環境部環境管理署補助及公所自籌下，共投入約3200萬元，重新鋪設水泥地面，並設置圍籬與入口電動捲門，整體改善工程已於去年底陸續完成。

其中，大門旁管理室更新成為亮點。該空間原為回收廢棄守望相助亭再利用，使用超過20年，長期無空調設備，夏熱冬冷，值守人員工作條件不佳。原本規劃以貨櫃屋汰換，但因空間及成本考量，改由清潔隊內具備鐵工、水電、泥水及板模專長的隊員自行施作。

包括徐源銘、謝佳志、潘明宏、張裕昌、王士明、游進勝、林政佳、范家誠等人投入施工，從結構搭建到水電配置一手包辦，完成新管理室建置。原預估約35萬元工程費，最後壓縮至20萬元以下完成，達到節省經費與提升效率的效果。

清潔隊長陳俊宏表示，新管理室已加裝空調與飲水設備，改善值守環境，讓隊員免於長期悶熱與不便。他指出，隊員除參與施工，也持續優化資源回收作業流程。

其中，隊員王士明另將小型挖土機挖斗改裝為夾具，並加裝固定結構，用於拆解彈簧床墊，使原本需多人耗時處理的作業，縮短為少數人即可快速完成，大幅提升回收效率。

鎮長廖志城表示，清潔隊長期在高負荷環境工作，此次改善不僅提升硬體設施，也改善第一線人員安全與舒適度。他並肯定隊長陳俊宏在退休前仍積極推動環境改善。

廖志城也呼籲，垃圾減量與資源回收需全民配合，才能減輕清潔隊負擔，讓整體環境管理更有效率與永續發展。

清潔隊隊員運用鐵工、水電等專長，自行施作管理室工程，將原估35萬元成本壓縮至20萬元內完成。圖／埔里鎮公所提供

清潔隊隊員運用鐵工、水電等專長，自行施作管理室工程，將原估35萬元成本壓縮至20萬元內完成。埔里鎮公所提供