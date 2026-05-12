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德基水庫上游設防砂壩恐影響魚類回游 林業署台中分署回應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
林業及自然保育署台中分署於2020年為配合推動強化德基水庫庫容量體、減少庫區淤塞 ，因應異常氣候下水資源保育及抗旱之政策目標，辦理水庫集水區保育治理計畫。因既有防砂壩發生斷裂損壞，河道受水流長期沖刷掏空，已影響鄰近林班地邊坡安全，規劃辦理新建防砂壩工程。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署於2020年為配合推動強化德基水庫庫容量體、減少庫區淤塞 ，因應異常氣候下水資源保育及抗旱之政策目標，辦理水庫集水區保育治理計畫。因既有防砂壩發生斷裂損壞，河道受水流長期沖刷掏空，已影響鄰近林班地邊坡安全，規劃辦理新建防砂壩工程。圖／林業及自然保育署台中分署提供

林業及自然保育署台中分署6年前在德基水庫大甲溪上游的南湖溪設4公尺高防砂壩，當地部落居民擔心此壩影響高山魚類如台灣櫻花鉤吻鮭回游產卵生態；台中分署今天回應表示，防砂壩工程規劃設計階段即納入生態考量，採透過性鋼框壩型式，兼顧防砂功能與生物通行需求，經評估魚類能經由鋼框間隙通過，提供魚類上溯通道。

台中市和平山區大甲溪上游南湖溪設置4公尺高防砂壩，壩體高恐影響魚類無法洄游到上游產卵，當地部落居民上網提出質疑，也認為未設魚梯對生態不友善。

台中分署今天表示，該工程是分署於2020年為配合推動強化德基水庫庫容量體、減少庫區淤塞 ，因應異常氣候下水資源保育及抗旱之政策目標，辦理水庫集水區保育治理計畫。因既有防砂壩發生斷裂損壞，河道受水流長期沖刷掏空，已影響鄰近林班地邊坡安全，才規劃辦理新建防砂壩工程，穩定河床、強化防災功能並維護邊坡安全。

此工程規劃設計階段即納入生態考量，採透過性鋼框壩型式，兼顧防砂功能與生物通行需求，經過評估魚類能夠經由鋼框間隙通過，提供魚類上溯通道。

台中分署表示，近年極端氣候影響，颱風豪雨頻仍，致上游土砂大量下移，該防砂壩已發揮攔阻土砂之預期功能，同時造成壩體上下游產生較大高程落差。為落實自然生態保育與集水區治理並重原則，分署已主動邀集相關專業技師、生態專家與部落族人擇期辦理現地會勘研商。後續將針對土砂清理及壩體改善受阻情形進行審慎評估，並研議具體改善辦理情形與減災作為，期能逐步恢復河川縱向連通性，兼顧國有林地防災安全與恢復生態友善設施。

德基水庫 水庫 魚類

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