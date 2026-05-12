泰安施工便道可望轉為景觀步道 串聯鐵道文化園區

立委楊瓊瓔、台中市議員陳本添及邱愛珊今天辦理大安大甲溪聯通管工程計畫施工便道保留，以利連接泰安鐵道園區協調會，台鐵初步同意泰安施工便道朝提供人行使用方向研議，讓施工便道可望轉型為景觀步道，帶動泰安觀光發展。

水利署「大安大甲溪聯通管工程」將於今年6月底完工，斥資3千萬元闢建的泰安施工便道原訂隨工程結束後拆除復原，地方人士認為便道路基穩固，路線可串聯泰安鐵道文化園區與舊山線8號隧道，具備轉型觀光條件，積極爭取保留活化。

泰安施工便道位於舊山線鐵道旁山坡地帶，沿線視野遼闊，可俯瞰周邊景緻，銜接泰安社區活動中心、鐵道文化園區及8號隧道口。立委楊瓊瓔等人今天邀集水利署中區水資源分署、台鐵公司台中工務段、台中市觀光旅遊局、后里區公所等相關單位會勘。

泰安里長謝學和表示，泰安施工便道景觀條件優越，沿途可遠眺山林與鐵道景致，是難得的天然步道路線，兼具休憩與觀光價值。大安大甲溪聯通管工程接近尾聲，若依施工廠商向台鐵公司租用合約規定須拆除復原很可惜，也讓地方發展契機稍縱即逝。

中區水資源分署表示，該便道土地為向台鐵公司有償租用，租期至今年底，工程完工後依契約內容須拆除並恢復原貌後返還台鐵公司。當初為讓大型施工車輛安全通行，便道路基、排水及鋪面均依工程需求施作，總投入經費約3千萬元。

國營台灣鐵路公司台中工務段指出，土地既已出租供工程使用，完工後原則上須依契約復原；但若地方政府有公共使用需求，願進一步研議土地提供方式。初步構想若由台中市政府觀旅局承接管理，可朝無償提供人行使用方向評估，但不得作為一般車輛通行道路。

台中市觀光旅遊局表示，初步規劃將保留上邊坡約4公尺寬空間作為人行步道，兩側再施作1.5至2公尺植栽綠美化，打造兼具安全與景觀的遊憩路廊。後續將與台鐵及相關單位協調土地使用與維管機制，爭取讓施工便道轉行景觀步道，成為泰安觀光新亮點。

市議員陳本添表示，泰安施工便道是大安大甲溪聯通管工程得標廠商打造的基礎設施，工程一結束就拆除很可惜。他說現有道路結構完善、路基穩固，只要再增設欄杆、植栽、導覽指標及景觀優化整理，即可轉型成兼具休閒與觀光功能的人行步道，所需經費也遠低於重新開闢新路線。

市議員邱愛珊表示，泰安近年假日遊客明顯增加，許多遊客到鐵道文化園區拍照後便離開。若原施工便道能保留，民眾可從活動中心入口一路散步至8號隧道，再串聯周邊景點，形成半日遊甚至一日遊路線，對商家、農民市集及社區發展都將帶來實質助益。

楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益指出，泰安施工便道原本就是為施工中重型車輛打造，路面結構穩固，若拆除不僅增加未來市府觀旅局的規劃工程支出，也衍生廢土清運及二次擾動環境問題。若能保留施工便道，朝公用方向活化，打造為景觀步道，串起鐵道園區與8號隧道，形成完整散步廊帶，可望延長旅客停留時間，帶動周邊餐飲、農特產及地方經濟發展，要求市府觀旅局盡速與台鐵協商承接管理，做到工程完工、觀光接棒「無縫接軌」。