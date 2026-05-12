中市汙水接管戶數達32萬戶 盧秀燕感謝「忍者龜超人」守護城市

台中市水利局積極推動汙水下水道建設，目前汙水用戶接管戶數已突破32萬戶，預計明年將達35萬戶，較7年前17萬戶倍增成長。台中市長盧秀燕今天在市政會議感謝水利局的「忍者龜超人」投入基礎建設，提升市民生活品質與城市韌性。

盧秀燕指出，水利工程是城市重要的「良心工程」，多半位於民眾看不見的地方，像是河川及下水道，卻民眾生活息息相關。水利建設不僅攸關防洪治水，若工程未妥善施作，恐造成淹水與河道淤塞，也涉及防旱、防治病蟲害及環境改善等工作；汙水管線若未完善接管，容易衍生病媒蚊蟲等問題。

盧秀燕表示，面對極端氣候挑戰，推動水資源循環再利用是重要課題，過去農業灌溉、工業降溫及部分民生用途多仰賴自來水，如今透過完善汙水處理系統，將生活汙水轉化為再生水供農業及工業使用，不僅可提升用水效率，也能穩定民生供水。

盧秀燕提到，她上任時台中市汙水接管戶數約17萬戶，目前成長至32萬戶，預計明年將達35萬戶，短短8年間達成倍增，下水道工人宛如「忍者龜超人」，感謝他們守護城市。

水利局長范世億今在市政會議進行專案報告，他說，除原台中市8區外，近年市府也積極推動豐原、太平、和平谷關及台中港特定區等汙水用戶接管工程，並已爭取中央核定烏日水資源回收中心實施計畫，今年將啟動相關發包作業。

在再生水推動方面，水湳再生水計畫已自2024年起供應中科每日1萬噸再生水；福田再生水計畫預計今年完工，每日可供應台中港工業專區5.8萬噸再生水，另因應中科擴建二期計畫，市府也已規劃未來每日供應至少7.2萬噸再生水。

范世億強調，汙水下水道建設守護市民居家環境與公共衛生，再生水計畫則落實資源循環再利用、創造汙水新價值。