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名間焚化爐環評失控 鄉長衝主席台被架離民眾噴泡泡躺地阻會議

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
名間焚化爐案今天續開環評會議，抗議民眾持泡沫槍噴灑泡沫表達不滿，現場一度混亂。圖／反焚化爐自救會提供
名間焚化爐案今天續開環評會議，抗議民眾持泡沫槍噴灑泡沫表達不滿，現場一度混亂。圖／反焚化爐自救會提供

南投縣名間鄉焚化爐興建案今召開二階環評範疇界定延續會議，場內外爆發激烈衝突。名間鄉長陳翰立因不滿會議地點安排，與南投縣環保局長李易書當場激烈爭辯，甚至情緒激動衝上前欲理論，遭警方架離，現場一度混亂；另有抗議民眾持泡沫槍噴灑泡沫、衝上主席台及躺地阻擋會議，引發推擠衝突。

今天上午在南投市舉行第五次範疇界定會議，大批民眾一早前往抗議，高舉布條要求縣府撤回焚化爐興建案。名間鄉反焚化爐自救會會前並偕同陳翰立，痛批縣府以「依法行政、科學數據、尊重民意」為名強推焚化爐，質疑環評程序早已預設立場。

會議中，民眾要求下次會議改到名間鄉召開。會議主席程淑芬表示須尊重業務單位意見；陳翰立則指李易書曾於議會允諾，只要主席同意即可在名間召開，但李易書當場否認，雙方隨即爆發口角。

陳翰立情緒激動，跨越會議桌欲衝向主席台找李易書理論，遭警方攔阻並架離，支持民眾隨即鼓譟抗議。隨後部分環團人士不滿現場缺乏動物生態專家，要求停止會議未果，有人持泡沫槍噴灑泡沫，也有人衝上主席台及躺地抗議，場面混亂。

自救會會長釋致中表示，自救會已提出30多項替代方案，但環保局始終拒絕納入討論，質疑環評程序淪為護航焚化爐的形式會議。

南投縣環保局表示，會議皆依法依程序辦理，範疇界定會議目的就是蒐集各界意見，相關替代方案及環境影響內容，都會納入後續環評審查評估；至於會議地點安排，主要考量場地設備與會議秩序需求，並非刻意排除地方參與。

名間焚化爐案會議中，有抗議民眾衝上主席台並躺地阻擋會議進行，警方與工作人員連忙上前維持秩序。圖／反焚化爐自救會提供
名間焚化爐案會議中，有抗議民眾衝上主席台並躺地阻擋會議進行，警方與工作人員連忙上前維持秩序。圖／反焚化爐自救會提供

名間焚化爐案今天續開環評會議，抗議民眾持泡沫槍噴灑泡沫表達不滿，現場一度混亂。圖／反焚化爐自救會提供
名間焚化爐案今天續開環評會議，抗議民眾持泡沫槍噴灑泡沫表達不滿，現場一度混亂。圖／反焚化爐自救會提供

南投縣 焚化爐 名間鄉

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