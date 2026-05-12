快訊

解密韓國空軍黑鷹老巢 從環山基地到新人飛官都有學問

網紅質疑淡江大橋機車道危險 公路局怒點名「火花羅」：勿再造謠

美伊戰爭陷僵局！美恐迎「荷莫茲時刻」 川普難強勢面對習近平

聽新聞
0:00 / 0:00

清水國運中心機房噪音被批擾民 中市府要求廠商調整設備降低影響

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水區民昨天凌晨打電話台中市民專線1999報案，稱清水國民暨兒童運動中心白天噪音至報案凌晨仍持續干擾吵噪音，環保局稽查人員到場檢測。圖／民眾提供
台中市清水區民昨天凌晨打電話台中市民專線1999報案，稱清水國民暨兒童運動中心白天噪音至報案凌晨仍持續干擾吵噪音，環保局稽查人員到場檢測。圖／民眾提供

台中清水區居民昨天凌晨打電話台中市民專線1999報案，稱清水國民暨兒童運動中心白天噪音至報案凌晨仍持續有噪音，環保局稽查人員到場檢測，台中市政府表示，經查該噪音源自泳池機房設備，環保局凌晨到場量測，音量45.6分貝尚低於該場域管制標準47分貝內；已要求營運廠商調整設備降低影響。

投訴民眾說，昨天凌晨1點35分向台中市民專線1999報案噪音影響睡眠，環保局稽查人員到他家清水區中社路前，即清水運動中心後方，以儀器量測數值，2時44分測實際現場噪音值為45.6分貝，超過台中港住宅區夜間，法規規定噪音標準為42分貝。

投訴者說，台中市府委營的清水國民暨兒童運動中心，白天噪音至他報案凌晨持續24小時干擾吵噪音，破壞睡眠，從去年十月開業以來，他約每周至少反應1999專線一次以上，至今長達半年以上相關單至均未見改善，嚴重影響健康。他歡迎台中市長盧秀燕到他家免費住宿感受其情境。

台中市府表示，有關清水國民暨兒運中心機械噪音問題，經查該噪音源自泳池機房設備，環保局昨天凌晨前往量測，音量45.6分貝尚低於該場域管制標準47分貝內，後續若再接獲檢舉，將再前往稽查。

另為降低對周邊居民影響，運動局已同步請營運廠商評估於夜間調整設備運轉模式，包含降低設備運轉量能、縮短部分設備運作時間等，以兼顧場館營運需求及周邊居民生活品質。

台中市 台中 清水區

延伸閱讀

整備完成 侯友宜：三鶯線即刻報中央履勘

三鶯線履勘前整備完成 侯友宜：力拚年中通車、往返北市省20分鐘

對空污法修法提五疑慮 工總憂衝擊產業與經濟發展

陳世凱赴台灣郵件作業中心 要求加速改善、確保郵務服務品質

相關新聞

清水國運中心機房噪音被批擾民 中市府要求廠商調整設備降低影響

台中市清水區居民昨天凌晨打電話台中市民專線1999報案，稱清水國民暨兒童運動中心白天噪音至報案凌晨仍持續有噪音，環保局稽查人員到場檢測，台中市政府表示，經查該噪音源自泳池機房設備，環保局凌晨到場量測，音量45.6分貝尚低於該場域管制標準47分貝內；已要求營運廠商調整設備降低影響。

彰化秀水育兒津貼 每月加碼二千

彰化縣秀水鄉代表會上周通過「零至三歲育兒津貼自治條例」，預計今年七月一日上路，符合資格的家庭，每月加碼領取兩千元，累計三年最高可領七萬兩千元，預估全鄉約九百六十六名嬰幼兒受惠。南投草屯鎮發生日禮金重返最大鎮，第二選區議員將多一席次。

全台首座 台中東勢獨角仙公園昨啟用

台中市斥資九千三百八十五萬元打造東勢「獨角仙生態公園」昨啟用，園區以獨角仙為主題，設置多元遊具更規畫小型撫育區，讓民眾近距離觀察生態。

創世攜手如果兒童劇團 全台巡演12場「弱勢助弱勢 」

創世基金會攜手如果兒童劇團推出「童心築院公益兒童劇」，從今年5月到9月將在全台展開12場巡演活動，今天在彰化特殊教育學校暖身宣傳，如果兒童劇團團長趙自強說，「弱勢也可以幫助弱勢」，希望各界一起認購戲票，也能幫助創世基金會蓋「嘉義新院」，成為守護弱勢的溫暖力量。

工資漲、養殖面積減 彰化牡蠣零售價再創新高…牡蠣農：價格下不來

最近半個月彰化天氣穩定，牡蠣生長良好，每台斤零售價200元，比去年漲價一成，再創歷史新高紀錄；陳姓漁民今表示，彰化芳苑鄉養殖牡蠣面積又減少一些，加上工資上漲等因素，在地牡蠣自然量少價揚。

網路、電話不通 …台中沙鹿翻車撞三車再撞電信箱 中華電信搶修

台中市沙鹿區昨晚發生翻車車禍，男駕駛受困車內，消防隊員破壞前擋風玻璃救出，路旁停放3輛轎車受波及，中華電信電箱也被撞毀，附近商家抱怨到今天為止網路和電話仍不通，影響生意；中華電信表示，還在搶修電信設備，預計今晚搶修完成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。