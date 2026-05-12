清水國運中心機房噪音被批擾民 中市府要求廠商調整設備降低影響

台中市清水區居民昨天凌晨打電話台中市民專線1999報案，稱清水國民暨兒童運動中心白天噪音至報案凌晨仍持續有噪音，環保局稽查人員到場檢測，台中市政府表示，經查該噪音源自泳池機房設備，環保局凌晨到場量測，音量45.6分貝尚低於該場域管制標準47分貝內；已要求營運廠商調整設備降低影響。

投訴民眾說，昨天凌晨1點35分向台中市民專線1999報案噪音影響睡眠，環保局稽查人員到他家清水區中社路前，即清水運動中心後方，以儀器量測數值，2時44分測實際現場噪音值為45.6分貝，超過台中港住宅區夜間，法規規定噪音標準為42分貝。

投訴者說，台中市府委營的清水國民暨兒童運動中心，白天噪音至他報案凌晨持續24小時干擾吵噪音，破壞睡眠，從去年十月開業以來，他約每周至少反應1999專線一次以上，至今長達半年以上相關單至均未見改善，嚴重影響健康。他歡迎台中市長盧秀燕到他家免費住宿感受其情境。

台中市府表示，有關清水國民暨兒運中心機械噪音問題，經查該噪音源自泳池機房設備，環保局昨天凌晨前往量測，音量45.6分貝尚低於該場域管制標準47分貝內，後續若再接獲檢舉，將再前往稽查。

另為降低對周邊居民影響，運動局已同步請營運廠商評估於夜間調整設備運轉模式，包含降低設備運轉量能、縮短部分設備運作時間等，以兼顧場館營運需求及周邊居民生活品質。