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彰化秀水育兒津貼 每月加碼二千

聯合報／ 記者林敬家賴香珊／連線報導

彰化縣秀水鄉代表會上周通過「零至三歲育兒津貼自治條例」，預計今年七月一日上路，符合資格的家庭，每月加碼領取兩千元，累計三年最高可領七萬兩千元，預估全鄉約九百六十六名嬰幼兒受惠。南投草屯鎮發生日禮金重返最大鎮，第二選區議員將多一席次。

秀水鄉長林英嘉說，鄉公所自籌財源推動育兒津貼，盼減輕家長經濟壓力。秀水原即提供每名新生兒六千六百元生育補助，此次再推月領制度，補助型態更趨長期化與制度化。

彰化市公所日前提出「兒童生日禮金」自治條例草案，規畫設籍且連續設籍滿一年以上的六歲以下兒童，每年可領一萬元生日禮金，預估上路後九千多名兒童受惠，年度經費逾九千萬元，不過代表會審議後遭撤回。

代表會主席陳文賓指出，雖認同鼓勵生育方向，但建議改採禮券或比照縣府「童萌卡」模式，限定用於兒童相關消費，確保資源用於孩童。市公所回應，將依代表會意見調整發放方式待條文修正完善後再提案。

南投縣草屯鎮與集集鎮則透過禮金政策吸引人口移入，已見成效。草屯鎮今年起發放一至五歲兒童每人兩萬元生日禮金，人口逐步回升，三月以九萬七千餘人重返「全台最大鎮」，四月底更突破九萬八千人。集集鎮則因人口一度跌破萬人，推出設籍禮金與移居專案，吸引外地人口遷入，截至三月底人口回升至一萬餘人。

人口消長也牽動地方政治版圖，依最新人口推估，南投縣議員席次仍維持三十七席，但第二選區（草屯、中寮）人口增加，預計可望新增一席；第三選區（集集、水里、魚池、信義）則因整體人口下滑，可能減少一席，最終結果由選委會於五月底公告。

育兒津貼 彰化

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