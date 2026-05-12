全台首座 台中東勢獨角仙公園昨啟用

台中市斥資九千三百八十五萬元打造東勢「獨角仙生態公園」昨啟用，園區以獨角仙為主題，設置多元遊具更規畫小型撫育區，讓民眾近距離觀察生態。

記者昨現場觀察，園區內未見成蟲，新 栽植的光蠟樹仍待成長。市府表示，目前正值獨角仙羽化前期，未來進入五月底至八月的活動高峰期較有機會看到成蟲出沒。

台中市長盧秀燕呼籲盡情來玩，但不要把獨角仙抓光光。她表示，東勢擁有豐富山林資源，因此以在地常見的獨角仙作為主題，打造全台首座結合生態教育「活的公園」。

園區種植大約四十棵光蠟樹，並鋪設腐植土營造適合棲息的微棲地，建立穩定復育環境，希望除了遊戲，還能觀察幼蟲、蛹到成蟲完整生命歷程的戶外生態教室。

建設局說明，整體設計結合客家文化意象，以圍龍屋為空間概念，融入獨角仙四個生命階段，規畫兩大主題遊戲區與多達三十五種遊戲體驗，包括攀爬架、滑梯、彈跳床與音樂互動設施等，同時導入無障礙動線與共融設計，強調全齡友善。另設遮陽與戲水空間，提升夏季使用舒適度。

現場也展示獨角仙生態，讓民眾就近觀察。記者游振昇／攝影

園區設置觀察箱與撫育區，透過土壤環境與植栽配置，讓民眾能觀察俗稱「雞母蟲」的幼蟲生活，並了解棲息條件。市府指出，未來也將結合學校與社區推動戶外教學與環境教育，強化保育觀念。

此外，公園周邊同步打造識別系統，如設置會「爬行、振翅」的獨角仙造型行人號誌燈，增加地方特色與趣味性，並串聯浪漫台三線、東豐自行車道與鄰近文化設施，形塑山城觀光節點。