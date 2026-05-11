創世攜手如果兒童劇團 全台巡演12場「弱勢助弱勢 」

創世基金會攜手如果兒童劇團推出「童心築院公益兒童劇」，從今年5月到9月將在全台展開12場巡演活動，今天在彰化特殊教育學校暖身宣傳，如果兒童劇團團長趙自強說，「弱勢也可以幫助弱勢」，希望各界一起認購戲票，也能幫助創世基金會蓋「嘉義新院」，成為守護弱勢的溫暖力量。

知名的「水果奶奶」趙自強今天帶著如果兒童劇團到彰化宣傳「童心築院公益兒童劇」，趙自強說，這是劇團首次與社福團體公益合作，其實劇團也是弱勢族群，演出都需要人幫助，「但弱勢也可以幫助弱勢」，要互相幫忙，希望企業老闆及民眾認購戲票，讓小朋友看戲開心，也能傳遞正能量。

趙自強說，此次將演出的「布萊梅樂隊」改編自格林童話，描述4隻被遺棄的動物結伴同行，展現愛與夢想、友誼與互助的力量。

創世基會公關社資部主任吳昭芬表示，創世基金會40年來已安養及到宅服務近2萬個家庭，嘉義縣市約有2388位植物人及重度臥床失智老人，但嘉義安養院僅有22床且長年滿床，仍有許多家庭等待救助，但新院籌募6年，需要經費4億元，目前只籌募到4成經費，擴院刻不容緩。

許多植物人家庭是弱勢族群，家人照顧中風的長輩或另一半，長期不堪負荷，甚至照護者也累出一身是病，非常需要基金會提供喘息或住院安養服務。吳昭芬說，此次只要捐款600元就可索取一張兒童劇戲票，帶小朋友觀劇，也歡迎企業或民間社團踴躍認券，也可轉贈給弱勢家庭孩童觀賞，各地認券資訊可查詢創世官網專區https://reurl.cc/9W3dEX 。