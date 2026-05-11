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工資漲、養殖面積減 彰化牡蠣零售價再創新高…牡蠣農：價格下不來

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉牡蠣售價每台斤200元創新高紀錄。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉牡蠣售價每台斤200元創新高紀錄。記者簡慧珍／攝影

最近半個月彰化天氣穩定，牡蠣生長良好，每台斤零售價200元，比去年漲價一成，再創歷史新高紀錄；陳姓漁民今表示，彰化芳苑鄉養殖牡蠣面積又減少一些，加上工資上漲等因素，在地牡蠣自然量少價揚。

雖然鋒面一波波報到，但日夜溫差不大，天氣尚稱溫暖，彰化芳苑鄉牡犡頗肥美，售價每台斤180元至200元，也有每台斤150元，外地消費者一頭霧水，分不清價差最多50元的原因為何。

陳姓漁民指出，養殖總面積減少、工資上漲、人力老化都是芳苑鄉牡蠣減產原因；養殖面積漸減疑似與海上風機施工有關，他家的蚵田靠近外海，海上風機鑽基座產生漂沙，他家蚵棚「卡」不少砂，牡蠣無法存活，不得不放棄外海蚵棚，像他家這樣狀況的蚵棚有數個，有的漁民移往靠近內陸潮間帶插樁養蚵，成效不如外海養殖。

他表示，漁村人口老化、年輕人口流失，養殖牡犡需大量人工，機器不能替代，人手減少、工資上漲，都墊高牡犡成本，芳苑牡犡退潮時做日光浴，漲潮時泡在海水裡，跟南部牡犡泡海水長大，芳苑牡蠣個體較小而肉質Q彈被稱作珍珠蚵，身價高於南部蚵，每台斤200元，外地蚵較便宜，有些牡蠣加一些鹽水保存，稀釋牡蠣數量當然又便宜一點。

陳姓漁民認為，養殖牡蠣「步步要人工」，養蚵面積逐年遞減、工資漸增，價格不可能下跌，蚵仔麵線反映成本每碗已漲至40元至60元，想吃到台灣珍珠蚵還需消費者仔細分辨。

彰化 芳苑 牡蠣

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