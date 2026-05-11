台中重大公建減稅掀議 綠憂開後門、藍籲延長免稅年限

台中市議會法規委員會今審查「台中市民間機構參與重大公共建設減免地價稅房屋稅及契稅自治條例」修正草案，引發減稅是否擴大、恐影響市庫收入的爭議。民進黨市議員陳俞融質疑，修法恐成為財團減稅後門，要求市府建立更嚴格的把關與課責機制；國民黨議員李中產業現況出發，建議檢討免稅年限彈性。

台中市現行自治條例提供民間參與重大公共建設稅負優惠，包括核准用地地價稅免徵五年、房屋稅五年內減徵50%，以提高投資誘因。不過此次修正草案新增條文，允許原享優惠的民間機構在減免期間內經核定移轉第三人後，得延續適用優惠，並增列主辦機關依促參法取得資產時免徵契稅。

陳俞融指出，民間機構參與公建案本應具備長期經營與承擔風險能力，若因經營不善或操作轉手套利，卻仍讓接手者持續享有減稅，恐形成制度漏洞；若移轉後公共服務品質下降，卻缺乏課責機制，將損及市庫與公共利益。

另一方面，市議員李中表示，近年受缺工缺料影響，重大建設工期普遍拉長，許多工程期程較過去增加近一倍。他認為地稅局提出減免稅措施立意良善，但現行免徵五年期限恐不足以反映實際工期，建議在主管機關審核同意下，應保留延長免稅獎勵期限的彈性，以兼顧投資誘因與實務需求。

地稅局長回應，相關減免與移轉機制均須由目的事業主管機關把關核定，此次修法主要考量減少公部門支出並促進區域發展，並非針對特定個案提出。本案後續仍待議會大會審議。