快訊

台指期夜盤試撮驚見雪崩跌停4,196點 法人：大戶兩操作為測試市場

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

拒攔查開車拖行撞死派出所長一審判死刑 女毒蟲真面目首曝光！

聽新聞
0:00 / 0:00

台中重大公建減稅掀議 綠憂開後門、藍籲延長免稅年限

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員陳俞融質疑，台中市政府修法恐成為財團減稅後門。圖／陳俞融提供
民進黨台中市議員陳俞融質疑，台中市政府修法恐成為財團減稅後門。圖／陳俞融提供

台中市議會法規委員會今審查「台中市民間機構參與重大公共建設減免地價稅房屋稅及契稅自治條例」修正草案，引發減稅是否擴大、恐影響市庫收入的爭議。民進黨市議員陳俞融質疑，修法恐成為財團減稅後門，要求市府建立更嚴格的把關與課責機制；國民黨議員李中產業現況出發，建議檢討免稅年限彈性。

台中市現行自治條例提供民間參與重大公共建設稅負優惠，包括核准用地地價稅免徵五年、房屋稅五年內減徵50%，以提高投資誘因。不過此次修正草案新增條文，允許原享優惠的民間機構在減免期間內經核定移轉第三人後，得延續適用優惠，並增列主辦機關依促參法取得資產時免徵契稅。

陳俞融指出，民間機構參與公建案本應具備長期經營與承擔風險能力，若因經營不善或操作轉手套利，卻仍讓接手者持續享有減稅，恐形成制度漏洞；若移轉後公共服務品質下降，卻缺乏課責機制，將損及市庫與公共利益。

另一方面，市議員李中表示，近年受缺工缺料影響，重大建設工期普遍拉長，許多工程期程較過去增加近一倍。他認為地稅局提出減免稅措施立意良善，但現行免徵五年期限恐不足以反映實際工期，建議在主管機關審核同意下，應保留延長免稅獎勵期限的彈性，以兼顧投資誘因與實務需求。

地稅局長回應，相關減免與移轉機制均須由目的事業主管機關把關核定，此次修法主要考量減少公部門支出並促進區域發展，並非針對特定個案提出。本案後續仍待議會大會審議。

國民黨議員李中從產業現況出發，建議檢討免稅年限彈性。記者陳秋雲／攝影
國民黨議員李中從產業現況出發，建議檢討免稅年限彈性。記者陳秋雲／攝影

台中市 免稅 減稅 地價稅 房屋稅

延伸閱讀

台中汙水接管率六都墊底 議員：擴大補助老舊社區接管

案量太大 台中租屋族：租補審核等3個月

相關新聞

影／彰化大城鄉納骨塔動土 抗議者激動推擠還下跪

彰化縣大城鄉公所今舉行第六公墓第二納骨塔工程動土典禮，在地頂庄村20多名村民全程抗議，會長許國成下跪要求停止動土，否則將用不同形式阻擋興建第二座納骨塔。鄉長陳玉照說，這座納骨塔完工後，大城鄉至少30年免煩惱無處安厝骨灰罈，「對的事一定要做」。

台中重大公建減稅掀議 綠憂開後門、藍籲延長免稅年限

台中市議會法規委員會今審查「台中市民間機構參與重大公共建設減免地價稅房屋稅及契稅自治條例」修正草案，引發減稅是否擴大、恐影響市庫收入的爭議。民進黨市議員陳俞融質疑，修法恐成為財團減稅後門，要求市府建立更嚴格的把關與課責機制；國民黨議員李中產業現況出發，建議檢討免稅年限彈性。

影／南投草屯轉運站沒動靜 縣長坦言遭遇1狀況卡關

南投縣草屯鎮人口突破9.8萬人，為全台最大鎮，公所朝升格為市邁進，為便利當地交通，縣府擬興建轉運站，至今卻無動作，縣議員今質詢進度；縣長許淑華坦言，草屯轉運站原訂今年推動，但中央對預定地有意見，將先建置先導轉運站。

7歲童跨國出養前夕落淚 寄養家庭陪走最後一哩路

兒少保護需求下監護與安置案件攀升，其中要為孩子找到合適收養家庭並不容易。彰化縣府統計，2022年至2026年間共轉介媒合15名兒少，其中5名成功完成出養，媒合過程充滿挑戰，安置兒少尋家不易。近日一名7歲男童成功媒合到荷蘭收養家庭，即將離開熟悉的台灣展開新生活。

影／台中東勢「獨角仙公園」今啟用 盧秀燕：這是活的公園

斥資9385萬元打造的台中東勢「獨角仙公園」今天完工啟用，台中市長盧秀燕說這是座活的公園，以獨角仙為主題，不只遊具，還有復育功能。

響應世界海洋日 科博館攜手台中海洋館推數位闖關活動

響應6月8日聯合國「世界海洋日」，自然科學博物館攜手台中市觀光旅遊局，將於5月27日推出跨館實境探索遊戲「探索科博密碼─潮線計畫」，結合數位科技與環境教育，串聯起科博館與台中海洋館，以跨界、跨館的方式，將永續議題轉化為具備故事性的互動體驗，民眾可透過虛實整合的冒險任務，深入了解海洋保育與濕地生態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。