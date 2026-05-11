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影／南投草屯轉運站沒動靜 縣長坦言遭遇1狀況卡關

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府規畫興建草屯轉運站卻無動作，縣長許淑華坦言，因中央對預定地有意見致興建期程延宕，為此調整將先建置先導轉運站。記者賴香珊／攝影
南投縣政府規畫興建草屯轉運站卻無動作，縣長許淑華坦言，因中央對預定地有意見致興建期程延宕，為此調整將先建置先導轉運站。記者賴香珊／攝影

南投縣草屯鎮人口突破9.8萬人，為全台最大鎮，公所朝升格為市邁進，為便利當地交通，縣府擬興建轉運站，至今卻無動作，縣議員今質詢進度；縣長許淑華坦言，草屯轉運站原訂今年推動，但中央對預定地有意見，將先建置先導轉運站。

縣議員廖梓佑今於縣議會總質詢指出，草屯鎮人口持續增加，且是往返台中、彰化消費或搭乘雙鐵等重要門戶，但大眾運輸工具及交通轉運配套欠佳，縣府雖提出興建草屯轉運站，但至今仍無實際作為，不少民眾關心規畫進度，盼盡早啟用。

縣長許淑華表示，縣府規畫利用草屯鎮公所及代表會南側約1公頃土地興建草屯轉運站，原訂今年推動，可望成為縣內第一座完工的轉運站，不料該預定地送審中央被要求納入都市計畫通盤檢討，導致興建期程延宕，且恐要3至5年時間。

縣府為此調整草屯轉運站興建計畫，許淑華表示，草屯轉運站將改採兩階段施作，第一階段將在公所旁停車場用地建置先導轉運站，並導入店家，預計今年完成設計發包，第二階段即原本轉運站興建，也將預留腹地供未來捷運或輕軌路線使用。

工務處長張弘岳則說，草屯先導轉運站用地為公有地，目前委外作為停車場使用，但已與業者協商解約收回，現正加緊辦理先導轉運站設計及統包工程及營運管理先期作業等程序，力求在今年底前完成發包，最快明年中能展開先導轉運站工程。

南投縣政府規畫興建草屯轉運站卻無動作，縣長許淑華坦言，因中央對預定地有意見致興建期程延宕，為此調整將先建置先導轉運站。記者賴香珊／攝影
南投縣政府規畫興建草屯轉運站卻無動作，縣長許淑華坦言，因中央對預定地有意見致興建期程延宕，為此調整將先建置先導轉運站。記者賴香珊／攝影

南投縣 草屯 大眾運輸工具 許淑華

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