AI導入長照追蹤身心功能 科普遊戲傳遞醫療知識

AI時代來臨，亞洲大學長照護理學系設計多感官遊戲教具結合AI數據分析，追蹤長者的肌力與心智狀態。中山醫學大學舉辦親子闖關活動，AI醫療成為科普關卡，以遊戲傳遞醫療知識。

亞大醫院與亞洲大學長期照護學系攜手民間長照機構，透過多感官遊戲教具並結合AI數據分析，追蹤長者的肌力與心智狀態。學生與長者們今天在台中市霧峰區恆益居家長照機構體驗多感官遊戲。

學生將AI導入多感官遊戲中，現場和長者互動，學生分享，導入AI後人力更好運用，1個人操作電腦就可和4、5名長者遊戲，相較以往一群人還無法凝聚注意力，效果更好。參加活動的阿嬤說，不同的活動有不同的刺激，透過運動感覺找回昔日的活力。

長照護理學系除了設計多感官遊戲教具，搭配系上開發的AI追蹤記錄系統，將長者每週體驗後的成果加以評分，比對客觀的心智認知量表，判斷身心功能是否進步或衰退。

中山醫學大學今天透過文字稿表示，日前舉辦公益活動「小小醫療創新家─親子挑戰賽」，透過AI醫療、器官移植、急救技能等7大沉浸式闖關體驗，遊戲帶領學童、家長認識醫療專業。

其中，「AI醫療偵探」引導學童感受智慧醫療的精準應用；「生命接力任務」認識器官捐贈，將生命教育與健康議題融入家庭互動。親子團隊在「人體管路工程師」與「血型救援任務」中模擬護理師與醫檢師實作。