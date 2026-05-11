80歲版畫家鐘有輝創作展 中市港區藝術中心16日開幕

在台灣現代版畫發展史占有重要地位的鐘有輝，將自16日起在台中市港區藝術中心展出；80歲的鐘有輝，這次整合版畫、陶藝、玻璃與裝置等近300件作品，回顧生命歷程。

「傘壽能量：鐘有輝創作展」將從5月16日到7月12日在台中市港區藝術中心展出，這次展覽不僅是對鐘有輝80載生命歷程回顧，更是一場關於能量、自然與宇宙秩序的視覺盛宴。

鐘有輝就讀於國立台灣師範大學美術系時，在多位前輩藝術家薰陶下，建立了紮實藝術功底；受到老師廖修平啟發，確立了他以版畫作為一生的創作志向。

1987年鐘有輝取得日本筑波大學藝術學碩士學位返國後，將所學轉化為推動版畫教育的動力，先後創立台灣藝術大學版畫中心與研究所，退休後更投入台灣師大國際版畫中心擔任榮譽藝術總監，成為引領現代版畫藝術航向舵手。

港區藝術中心表示，鐘有輝的創作，不將版畫視為單純技術，而是一種關乎身體勞動與時間累積的儀式，透過反覆製版、印刷與轉寫，將抽象的生命經驗淬鍊為具體視覺表現；更以版畫為圓心，向外擴散至油畫與多媒材，展現出宏大生命動能。

鐘有輝表示，這次展出內容，從比較早期的東方人文系列，到萬象繽紛系列、心窗系列、自然系列等13個系列，整合版畫、陶藝、玻璃與裝置等近300件作品，歡迎全國愛好繪畫、尤其是愛好版畫的朋友前來參觀。

港區藝術中心說明，這次展覽精選近300件作品，完整呈現鐘有輝風格遞變，在節奏急促當代生活中，他作品中蘊含的溫潤力量與內斂精神，為觀者提供了一個重新思考自然、生命與自我關係的契機；歡迎大家一同體會藝術與生命交融所孕育出的豐盛能量。