影／台中東勢「獨角仙公園」今啟用 盧秀燕：這是活的公園

斥資9385萬元打造的台中東勢「獨角仙公園」今天完工啟用，台中市長盧秀燕說這是座活的公園，以獨角仙為主題，不只遊具，還有復育功能。

台中山城全新特色主題公園今天正式啟用，市府建設局斥資9385萬元，在東勢區客家文化園區南側融合生態教育與全齡共融理念，打造「獨角仙生態公園」，今天由市長盧秀燕主持完工啟用典禮。

盧秀燕表示，東勢有山林之美，因此打造一個全國第一個以獨角仙為主題的公園，就是獨角仙公園，獨角仙是台中在有山林的地方很多的一個小動物、生物，大部分小朋友都很喜歡。除了公園有獨角仙復育，這個地方是客家區域，同時發展客家的文化、客家美食、客家觀光。她說獨角仙公園也有環境教育，孩子們平時到公園去不是只玩遊具，來此對生態、環境教育，也可以得到很好的一個資訊。

台中市建設局長陳大田表示，獨角仙生態公園以客家圍龍屋為空間意象，結合獨角仙生命周期概念整體規劃設計，並串聯浪漫臺三線、東豐自行車道及許良宇圖書館，形成兼具休憩、教育與觀光功能的重要節點，完善山城遊憩網絡。另於第三橫街設置獨角仙意象行人號誌燈，強化整體場域識別性與趣味性，營造友善安全的通行環境。

建設局說明，獨角仙生態公園面積約4400平方公尺，以獨角仙4個生命階段為設計主軸，規劃2大主題遊戲空間，提供35種遊戲體驗，打造圍龍屋意象遊戲通道，讓孩童在穿梭攀爬中探索成長歷程，增添遊戲挑戰與趣味。繼鰲峰山「谷溜遊戲場」後，為台中市第2座搭配設置「環境資訊板」的遊戲場，提供即時溫度、濕度與防範熱傷害資訊，結合喬木綠蔭與客家油傘意象遮陽設計，營造舒適涼爽的遊憩空間。

周邊結合在地林相資源，設置獨角仙主題滑梯、攀爬設施、飛輪、旋轉蹺蹺板、彈跳床及音樂球等多元遊具，並搭配複合式造型地墊，營造無障礙動線，串聯遊戲區、陽光公廁及洗滌區，打造全齡友善遊戲環境；同時規劃獨角仙撫育區，透過鋪設腐植土及種植光臘樹等蜜源植物，營造適合獨角仙棲息的微棲地，作為生態觀察與教育場域。園區並透過解說設施呈現獨角仙生命周期，讓民眾於遊戲與體驗中深化對自然生態的認識，落實環境教育向下扎根。

台中市獨角仙生公園今天完工啟用，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

台中市獨角仙生公園今天完工啟用，市長盧秀燕等人到場，現場展示獨角仙生態。記者游振昇／攝影

台中市獨角仙生公園今天完工啟用，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

台中市獨角仙生公園今天完工啟用，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

台中市獨角仙生公園今天完工啟用，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

台中市獨角仙生公園今天完工啟用，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影