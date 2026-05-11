響應世界海洋日 科博館攜手台中海洋館推數位闖關活動

響應6月8日聯合國「世界海洋日」，自然科學博物館攜手台中市觀光旅遊局，將於5月27日推出跨館實境探索遊戲「探索科博密碼─潮線計畫」，結合數位科技與環境教育，串聯起科博館與台中海洋館，以跨界、跨館的方式，將永續議題轉化為具備故事性的互動體驗，民眾可透過虛實整合的冒險任務，深入了解海洋保育與濕地生態。

「潮線計畫」以「平行宇宙β地球」為故事背景，參與者將扮演生態調查員，在實體場域中尋找重啟生態平衡的關鍵線索。遊戲流程採雙主線劇情設計，玩家首先於活動現場掃描QR Code啟動任務，隨即進入「科博館」及「台中海洋館」兩大核心展區進行探索。在完成兩館的主線關卡，並達成100%任務進度後，系統將解鎖隱藏結局，並且指引玩家前往兌領限量獎勵。

科博館館長黃文山表示，海洋覆蓋地球約 72% 面積，是孕育生命的起源，卻正面臨氣候變遷與人為開發的威脅。本次活動延續教育部「智慧博物館計畫」推動智慧服務的核心精神，運用情境式參與體驗，打造創新的科普探索模式。

黃文山提到，活動無需下載額外APP，民眾只要使用手機掃描QR Code即可啟動任務，並在推進關卡的過程中，理解與反思人類行動對環境造成的影響，進一步將永續意識轉化為守護海洋的實際行動。

科博館與台中海洋館也同步推出聯合優惠，自5月27日至6月30日，持台中海洋館電子票證，可享科博館展示場一般團體票購票優惠；持科博館恐龍卡前往台中海洋館，則可兌換海洋館禮品店商品代金券，數量有限，兌完為止。