快訊

賴瑞隆領先柯志恩16% 比陳其邁還強不是假民調？

看不見返鄉路！福島的輻射污染土成為回家的矛盾與掙扎

葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢方查扣一級主管手機

聽新聞
0:00 / 0:00

影／彰化大城鄉納骨塔動土 抗議者激動推擠還下跪

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉頂庄村反二塔自救會會長許國成下跪，要求頂庄村第二納骨塔停止動土。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉頂庄村反二塔自救會會長許國成下跪，要求頂庄村第二納骨塔停止動土。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大城鄉公所今舉行第六公墓第二納骨塔工程動土典禮，在地頂庄村20多名村民全程抗議，會長許國成下跪要求停止動土，否則將用不同形式阻擋興建第二座納骨塔。鄉長陳玉照說，這座納骨塔完工後，大城鄉至少30年免煩惱無處安厝骨灰罈，「對的事一定要做」。

大城鄉公所在第二納骨塔用地舉行工程動土典禮，頂庄村反二塔自救會發動抗爭，鄉公所申請警方維安，抗議村民隔著一排員警人牆高喊「鄉長陳玉照下台」，自救會成員簡佳萍拿擴音器朝會場大聲發表反對興建頂庄內第二納骨塔的理由，鄉公所指派秘書洪慶祿與她對話，雙方沒交集。

自救會多名成員認為站在場外喊，無法發揮阻止工程動土，採一面跟員警講話，一面推開員警往場內走的「軟性衝撞」，都被攔下並勸阻「不要違法」，自救會長許國成也勸村民不要衝動，隨後下跪要求鄉公所「懸崖勒馬」不然無法預料往後發生什麼事。多名村民上前扶起許國成「不要亂跪」，接著自救會成員播放送葬音樂為鄉長送行。

盡管頂庄村反二塔自救會不停抗議，鄉公所行禮如儀，縣政府代表、鄉代會等各界人士致詞，設計規畫公司簡報第六公墓第二納骨塔興辦計畫和設計，法師誦經和灑淨，最後鄉長陳玉照帶領各界代表上香祈求後，執鏟動土完成典禮。

自救會見工程動土典禮禮成，宣布解散。會長許國成說，頂庄村第二納骨塔從規畫到今天都不符合程序，嚴重違反民意，自救會不放棄阻止第二納骨塔興建，將透過行政訴願、訴訟表達在地聲音。

鄉長陳玉照表示，第六公墓第二納骨塔總預算額1億1723萬2800元，扣除一樓櫃位設施經費，以9173萬元決標，興建地上三層樓合計面積1555平方公尺的現代化建築，待櫃位經費到位將提供約1萬7683 個位次的櫃位，後續也會獲得台塑企業贊助1千萬元充實櫃位設施；雖然這一切對頂庄村民「卡歹勢」，可是第六公墓第二納骨塔完工後可使大城鄉至少30年不必煩惱身後無處放骨灰罈，「對的事一定要做」。

彰化縣大城鄉頂庄村反二塔自救會會員試圖進入頂庄村第二納骨塔工程動土典禮會場，被員警攔下。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉頂庄村反二塔自救會會員試圖進入頂庄村第二納骨塔工程動土典禮會場，被員警攔下。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大城鄉頂庄村反二塔自救會會員，隔著警方圍成人牆，在頂庄村第二納骨塔工程動土典禮會場外抗議。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉頂庄村反二塔自救會會員，隔著警方圍成人牆，在頂庄村第二納骨塔工程動土典禮會場外抗議。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大城鄉頂庄村第二納骨塔工程今動土。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉頂庄村第二納骨塔工程今動土。記者簡慧珍／攝影

自救會 納骨塔 彰化

延伸閱讀

等待多年...彰化溪州聯合幼兒園經費到位 新建工程本月動土

彰化秀水鄉推0至3歲育兒津貼 全縣首創每月加碼2千

南投羅娜國小校舍重建落成 構築多功能學習空間

北市開發特四基地但沒人要收受保護榕樹 議員：恐流離失所

相關新聞

影／彰化大城鄉納骨塔動土 抗議者激動推擠還下跪

彰化縣大城鄉公所今舉行第六公墓第二納骨塔工程動土典禮，在地頂庄村20多名村民全程抗議，會長許國成下跪要求停止動土，否則將用不同形式阻擋興建第二座納骨塔。鄉長陳玉照說，這座納骨塔完工後，大城鄉至少30年免煩惱無處安厝骨灰罈，「對的事一定要做」。

南投草屯重返全台最大鎮發威 選區議員可望增1席

為留住人口，南投草屯、集集先後推出禮金政策且見效，前者重返「全台最大鎮」寶座，後者突破萬人大關，也牽動年底選舉席次。經試算，草屯帶動第二選區議員可望增1席；集集人口雖增，但其所在的第三選區其他區人口下滑，恐減1席。

影／台中東勢「獨角仙公園」今啟用 盧秀燕：這是活的公園

斥資9385萬元打造的台中東勢「獨角仙公園」今天完工啟用，台中市長盧秀燕說這是座活的公園，以獨角仙為主題，不只遊具，還有復育功能。

響應世界海洋日 科博館攜手台中海洋館推數位闖關活動

響應6月8日聯合國「世界海洋日」，自然科學博物館攜手台中市觀光旅遊局，將於5月27日推出跨館實境探索遊戲「探索科博密碼─潮線計畫」，結合數位科技與環境教育，串聯起科博館與台中海洋館，以跨界、跨館的方式，將永續議題轉化為具備故事性的互動體驗，民眾可透過虛實整合的冒險任務，深入了解海洋保育與濕地生態。

彰化秀水鄉推0至3歲育兒津貼 全縣首創每月加碼2千

彰化縣秀水鄉代表會上周通過「秀水鄉0至3歲育兒津貼自治條例」，預計自今年7月1日起上路，凡符合資格的育兒家庭，每名0至3歲嬰幼兒每月可加碼領取2000元，若從出生領滿36個月，累計最高可領7萬2000元，預估全鄉約有977名嬰幼兒受惠，成為彰化縣內首個推動持續性按月發放育兒津貼的鄉鎮。

南投哪裡最好玩？2026十大人氣景點揭曉

南投景點推薦｜九族文化村、清境農場、泰雅渡假村、溪頭自然教育園區全上榜，本文精選十大南投必訪勝地，從觀光特色到話題焦點帶你一次掌握。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。