影／彰化大城鄉納骨塔動土 抗議者激動推擠還下跪

彰化縣大城鄉公所今舉行第六公墓第二納骨塔工程動土典禮，在地頂庄村20多名村民全程抗議，會長許國成下跪要求停止動土，否則將用不同形式阻擋興建第二座納骨塔。鄉長陳玉照說，這座納骨塔完工後，大城鄉至少30年免煩惱無處安厝骨灰罈，「對的事一定要做」。

大城鄉公所在第二納骨塔用地舉行工程動土典禮，頂庄村反二塔自救會發動抗爭，鄉公所申請警方維安，抗議村民隔著一排員警人牆高喊「鄉長陳玉照下台」，自救會成員簡佳萍拿擴音器朝會場大聲發表反對興建頂庄內第二納骨塔的理由，鄉公所指派秘書洪慶祿與她對話，雙方沒交集。

自救會多名成員認為站在場外喊，無法發揮阻止工程動土，採一面跟員警講話，一面推開員警往場內走的「軟性衝撞」，都被攔下並勸阻「不要違法」，自救會長許國成也勸村民不要衝動，隨後下跪要求鄉公所「懸崖勒馬」不然無法預料往後發生什麼事。多名村民上前扶起許國成「不要亂跪」，接著自救會成員播放送葬音樂為鄉長送行。

盡管頂庄村反二塔自救會不停抗議，鄉公所行禮如儀，縣政府代表、鄉代會等各界人士致詞，設計規畫公司簡報第六公墓第二納骨塔興辦計畫和設計，法師誦經和灑淨，最後鄉長陳玉照帶領各界代表上香祈求後，執鏟動土完成典禮。

自救會見工程動土典禮禮成，宣布解散。會長許國成說，頂庄村第二納骨塔從規畫到今天都不符合程序，嚴重違反民意，自救會不放棄阻止第二納骨塔興建，將透過行政訴願、訴訟表達在地聲音。

鄉長陳玉照表示，第六公墓第二納骨塔總預算額1億1723萬2800元，扣除一樓櫃位設施經費，以9173萬元決標，興建地上三層樓合計面積1555平方公尺的現代化建築，待櫃位經費到位將提供約1萬7683 個位次的櫃位，後續也會獲得台塑企業贊助1千萬元充實櫃位設施；雖然這一切對頂庄村民「卡歹勢」，可是第六公墓第二納骨塔完工後可使大城鄉至少30年不必煩惱身後無處放骨灰罈，「對的事一定要做」。

彰化縣大城鄉頂庄村反二塔自救會會員試圖進入頂庄村第二納骨塔工程動土典禮會場，被員警攔下。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大城鄉頂庄村反二塔自救會會員，隔著警方圍成人牆，在頂庄村第二納骨塔工程動土典禮會場外抗議。記者簡慧珍／攝影