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彰化秀水鄉推0至3歲育兒津貼 全縣首創每月加碼2千

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣秀水鄉代表會上周通過「秀水鄉0至3歲育兒津貼自治條例」，預計自今年7月1日起正式上路，凡符合資格的育兒家庭，每名0至3歲嬰幼兒每月可加碼領取2000元。報系資料照
彰化縣秀水鄉代表會上周通過「秀水鄉0至3歲育兒津貼自治條例」，預計自今年7月1日起正式上路，凡符合資格的育兒家庭，每名0至3歲嬰幼兒每月可加碼領取2000元。報系資料照

彰化縣秀水鄉代表會上周通過「秀水鄉0至3歲育兒津貼自治條例」，預計自今年7月1日起上路，凡符合資格的育兒家庭，每名0至3歲嬰幼兒每月可加碼領取2000元，若從出生領滿36個月，累計最高可領7萬2000元，預估全鄉約有977名嬰幼兒受惠，成為彰化縣內首個推動持續性按月發放育兒津貼的鄉鎮。

秀水鄉長林英嘉今天宣布，秀水鄉將正式推出0至3歲育兒加碼補助政策。他表示，嬰幼兒前3年是成長最關鍵的時期，也是家長育兒支出最密集的階段，考量現代家庭養育子女負擔沉重，除了中央與彰化縣政府既有補助外，鄉公所籌措經費推動育兒津貼計畫，透過每月固定加碼補助，減輕在地家庭經濟壓力，也提升民眾生育意願。

依照規劃，符合資格的嬰幼兒自受理申請當月起，每月可領取2000元補助，持續至滿3歲為止，若全額領滿36個月，總補助金額可達7萬2000元。

秀水鄉公所指出，目前鄉內原本已有婦女生育補助，每生育1名新生兒可領6600元，未來再加上每月2000元育兒津貼，打造更友善的育兒環境，讓秀水成為適合年輕家庭居住與育兒的鄉鎮。

育兒津貼 彰化縣

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