南投草屯重返全台最大鎮發威 選區議員可望增1席

為留住人口，南投草屯、集集先後推出禮金政策且見效，前者重返「全台最大鎮」寶座，後者突破萬人大關，也牽動年底選舉席次。經試算，草屯帶動第二選區議員可望增1席；集集人口雖增，但其所在的第三選區其他區人口下滑，恐減1席。

彰化員林2015年升格為市後，草屯接替成「全台最大鎮」，但前年2月遭新竹竹東超車，痛失寶座；為留人吸引移居，草屯今年起加發1至5歲兒童生日禮金每人2萬元，人口回升，3月以9萬7972人奪回最大鎮，上月底更突破9.8萬人。

無獨有偶，集集鎮於2023年5月更已跌破萬人，為搶救人口，公所於去年9月啟動「Long Stay移居專案」，於今年5月底前自外地遷入或初設戶籍於集集，每人發5000元設籍禮金，3月底成功重回萬人大關，上月底人口數為1萬171人。

由於，人口變化也牽動年底選舉，而以上月底全縣人口數統計，縣議員席次維持應選37席，但因人口消長，第二選區（草屯、中寮）人口，可望增加1席；集集雖重回萬人，但所在的第三選區（集集、水里、魚池、信義）恐減少1席。

經試算，第二選區上月底總人口11萬862人，較2022年5月的11萬401人，增加461人；第三選區上月底總人口5萬4381人，但2022年則為5萬7383人，少了3002人，第二選區可能從8席增為9席，第三選區則從4席減為3席。

南投縣選舉委員會表示，南投全縣人口數目前為46.7萬餘人，但各地選區人口數計算則依公職人員選舉罷免法規定，以選舉投票之月前第6個月月底戶籍統計的人口數為準，即5月底才確定，實際應選名額也以中央選舉委員會公告為準。