南投哪裡最好玩？2026十大人氣景點揭曉

誰說旅遊一定要出國才過癮？近年來，隨著深度旅遊與慢旅行風潮興起，越來越多旅人開始將目光從海外轉向台灣本島，而南投憑藉得天獨厚的地理條件與四季皆宜的景致，成為不少人心中的療癒首選。無論是水光瀲灩的湖泊風光，還是連綿不斷的翠綠山巒，這些宛如仙境般的絕景都令人流連忘返、百看不膩。也正因如此，南投不僅長年穩居國內熱門旅遊縣市前段班，更深受不少海外遊客的青睞。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十個最受歡迎的南投景點。其中，日月潭與合歡山堪稱人氣雙強代表，前者以詩意湖景聞名，後者則以雲海與雪鄉著稱，究竟在這場競爭激烈的爭霸戰中誰更勝一籌？而清境農場、九族文化村、溪頭自然教育園區等歷久不衰的經典去處，又在榜單中占據什麼樣的位置呢？本文將帶你一次看懂南投的魅力，帶你快速掌握最夯的旅遊玩法與必訪路線。

No.10 奧萬大國家森林遊樂區

翻攝官網／南投旅遊網

奧萬大國家森林遊樂區被譽為「楓葉的故鄉」，每年11月至12月的賞楓季節，園區內大片原生楓香林轉為金黃與火紅交織的色彩，層層山巒染上秋意，景致浪漫而迷人。不只秋季美如仙境，四季的更迭也讓園區呈現不同風貌，春日有櫻花點綴山林，夏天則以瀑布、賞螢聞名，可說是無論何時造訪都能感受不同的森林魅力。

園區內設有全長180公尺的奧萬大吊橋，其高懸於山谷之上，行走其中可俯瞰南北溪交匯與壯闊溪谷景觀，是許多遊客必訪的打卡熱點。此外，因奧萬大國家森林遊樂區鄰近部落，蘊含豐富的泰雅族、賽德克族及布農族文化，使整體旅遊體驗不僅止於自然景觀，更增添人文深度。無論是想遠離城市喧囂、享受森林浴，或是沉浸在山林與文化交織的氛圍中，奧萬大都是極具代表性的療癒型首選。

・2025年造訪人次：85,021

No.9 九九峰氦氣球樂園

翻攝官網／南投旅遊網

於今年三月試營運的南投「九九峰氦氣球樂園」，堪稱是台灣首座結合高空氦氣球體驗的複合式休憩園區。有別於一般的傳統熱氣球，其引進與巴黎奧運同款的法國最新型繫留式氦氣球，主打無需燃燒火焰，即可安全且平穩升空至168公尺。每趟體驗時間約15分鐘，遊客不僅可以享受漫步雲端的飄浮感，還能以360度無死角視野俯瞰壯麗的火炎山地貌、遼闊的翠綠山巒以及草屯鎮街景風貌。此外，園內還設有香草餐桌餐廳，主打結合南投在地食材入菜，並搭配手作體驗活動，讓遊客在自然環境中感受慢活的節奏。



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點從2026年1月26日起便逐步攀升 ，其討論熱潮一路延燒到2026年2月11日，在試營運前一個月即掀起高度關注，成功搶佔網路話題焦點，人氣不容小覷。網友表示「天啊！這個也太酷，想去+1」、「很適合帶我家小孩一起去體驗欸」。

No.8 溪頭自然教育園區

翻攝官網／南投旅遊網

海拔約1,150公尺的溪頭自然教育園區，又名溪頭森林遊樂區，這裡不僅是台灣極具代表性的森林遊樂區之一，也是許多遊客心中最佳的避暑勝地。園區終年氣候涼爽宜人，常有雲霧繚繞其間，為整座山林增添幾分靜謐與神祕感 ，特別適合在夏天安排一趟慢活之旅。此處最具代表性的標誌性景觀，絕對非「大學池」莫屬。池上擁有造型獨特的竹造拱橋，其採用當地著名的孟宗竹搭建而成，搭配池水倒映周邊的蓊鬱林木，景色幽靜雅致，是不少年輕情侶必訪的熱門打卡點。

值得一提的是，溪頭可說是一座活生生的自然教室。園內除了有木本植物300種、草本植物1,300種，還常有冠羽畫眉、白耳畫眉、黃腹琉璃及赤腹松鼠等動物在此棲息，展現出生機蓬勃的自然生態 。到了夜晚時分，更可欣賞點點螢光、聆聽此起彼落的蛙鳴聲，體驗溪頭不同時段的山林魅力。

・2025年造訪人次：1,570,107

No.7 妮娜巧克力夢想城堡

位於南投埔里鎮的「妮娜巧克力夢想城堡」，是一座以歐洲巴洛克風格打造的夢幻城堡，外觀華麗典雅，融合中古世紀宮廷美學與童話氛圍，讓人彷彿一秒走進哈利波特的魔法世界。館內設有巧克力生產線參觀區，遊客可近距離了解可可的製作過程，兼具趣味與知識性。另外，此處還提供多樣化的巧克力DIY課程，讓大小朋友都能親自體驗手作的樂趣。

館外則有浪漫莊園、石雕藝術與噴水池等絕美場景，可說處處都是拍照亮點。為了讓遊客更融入異國氛圍，園區還貼心提供免費變裝體驗，只要購票入場，就能在一樓變裝區換上公主、王子等華麗禮服，自由穿梭於城堡內外，輕鬆拍出充滿濃厚歐式氛圍的夢幻美照。

No.6 泰雅渡假村

翻攝官網／泰雅渡假村

泰雅渡假村是一座以泰雅族與賽德克族文化為主軸，結合自然景觀、溫泉設施與休閒娛樂的綜合型渡假園區。在佔地廣達47公頃的園區內，隨處可見充滿原住民風情的傳統建築，如萬大社住屋、巴拉社住屋、泰雅族部落入口處的瞭望台等，並搭配定時上演的原住民歌舞表演，讓遊客在遊園之餘，也能深入認識賽德克族與泰雅族的文化底蘊。

除了文化特色鮮明外，泰雅渡假村也擁有相當豐富的度假機能。園區內設有露天溫泉池、SPA水療區，讓遊客在山林環抱中享受愜意的泡湯時光；高貴典雅的巴洛克式泰雅皇宮飯店、溫馨的森林小木屋，以及親近自然的露營區，則提供多元住宿選擇，滿足不同遊客的需求；喜歡挑戰與冒險的遊客，更不能錯過「哈扣公園」的高低空探索設施，像是攀岩牆、三索橋、蔓藤路、剪刀橋、擺盪繩等關卡，兼具刺激與趣味，無論親子同行或團體出遊，都能玩得盡興又瘋狂。

・2025年造訪人次：30,766

No.5 杉林溪森林生態渡假園區

位於南投竹山的杉林溪森林生態渡假園區，長年雲霧繚繞、氣候涼爽宜人，是台灣知名的避暑勝地之一。 此處最迷人的特色，莫過於隨季節更迭而變換的花卉景致。春季可見鬱金香與牡丹爭相綻放，夏季則迎來夢幻的繡球花海，秋季由楓紅與銀杏交織成暖色山林，冬季更可欣賞全台少見的活化石景觀「水杉林」，讓人無論何時造訪，都能感受到各季節不同的山林魅力。

此外，園區內也擁有多處令人驚嘆的自然奇景。其中，被譽為「杉林溪首景」的松瀧岩瀑布最具代表性，其以磅礡的瀑布與天然鐘乳石岩洞聞名，瀑布前方設有沿岩壁而建的棧道，遊客步入其中時，可近距離感受瀑布傾瀉而下的震撼水霧景象，猶如穿越傳說中的「水濂洞」，是此處獨有的特色體驗。值得一提的是，杉林溪森林生態渡假園區長期推動深度綠色旅遊活動，像是賞鳥、賞螢與生態導覽等活動，讓旅人不只是走訪山林，更能深入感受自然生態之美，堪稱結合自然、教育與休閒的療癒系旅遊勝地。

・2025年造訪人次：802,841

No.4 九族文化村

翻攝FB／九族櫻花季

九族文化村是以台灣原住民九大族群文化為主題打造的大型遊樂園，其結合文化展示、自然景觀與遊樂設施，讓遊客在暢玩園區之餘，也能深入認識原住民的生活風貌與傳統文化，兼具娛樂性與教育性，特別適合親子同行。

園區設有豐富刺激的遊樂設施，像是堪稱全台最大的自由落體遊樂設施「UFO歷險」、台灣首座懸吊式雲霄飛車的馬雅探險等，皆帶來強烈的失重感與尖叫體驗，滿足喜愛冒險的遊客。此外，連接九族文化村與日月潭的空中纜車，也是園區內最具代表性的設施之一，遊客可從車廂直接俯瞰日月潭湖景與遊樂園全貌，部分水晶車廂更能直接透視腳下風光，成為遊客必搭的經典體驗。 值得一提的是，九族文化村同時也是台灣著名的賞櫻勝地，每年2月登場的櫻花祭更是園區的年度盛事，超過五千株櫻花接力綻放，將園區染成一片浪漫系粉紅花海，吸引大量遊客前來朝聖。網友讚嘆「九族櫻花去了兩次，很讓人震撼」、「覺得九族櫻花季不輸日本欸 」、「九族櫻花超美的」。

・2025年造訪人次：622,910

No.3 清境農場

翻攝官網／南投旅遊網

坐落於海拔1,750公尺的清境農場，以壯闊高山草原景觀與清新涼爽的氣候聞名，是許多人心目中首屈一指的度假勝地。園區長年雲霧繚繞，山景時隱時現，呈現出如北歐般的夢幻風光，因此享有「霧上桃源」之美名。

佔地約760公頃的清境農場共有四大主題區，最經典的核心亮點首推「青青草原」。在綿延不絕的草地上，羊群不時悠閒漫步其中，營造出一幅宛如北國風光的夢幻景象。而最受歡迎的「羊咩咩脫毛秀」，則由專人現場示範如何迅速俐落剃光羊毛，並搭配幽默生動的解說，不僅趣味十足，也兼具教育意義。活動結束後，遊客還能近距離餵食羊群並拍照留念，體驗與綿羊互動的樂趣。

「清境小瑞士花園」同樣是不容錯過的人氣夯點，此處以異國童話風格為設計主軸，設有各種歐風建築造景，並搭配定時精彩的水舞秀，營造出浪漫又夢幻的氛圍，所以又有「台灣小瑞士」之稱，可說是清境農場裡最經典的拍照熱點之一。

・2025年造訪人次：679,949

No.2 合歡山國家森林遊樂區

翻攝官網／南投旅遊網

說到南投的指標性景點，合歡山國家森林遊樂區絕對榜上有名。作為全台海拔最高的國家森林遊樂區，這裡一年四季皆展現出截然不同的迷人風貌。春季時，高山杜鵑陸續綻放，紅毛杜鵑與玉山杜鵑爭相點綴山頭，與翠綠山景交織成如詩如畫的夢幻景致；夏季時，高山氣候相當涼爽，不僅是熱門避暑勝地，更因光害極少，成為觀賞銀河星空的絕佳去處；秋季則因地形與水氣條件影響，極易形成壯觀的雲海與雲瀑，令人驚嘆不已；到了冬季，素有「雪鄉」之稱的合歡山又搖身一變為銀白雪國，吸引大批遊客特地朝聖追雪，也讓這裡成為台灣最具代表性的高山雪景勝地。

合歡山被公認為是登山新手挑戰百岳的入門首選，像是合歡主峰、合歡東峰與石門山等路線，因步道平緩、難度相對較低，加上沿途視野遼闊，深受不少遊客與登山新手喜愛。 值得一提的是，園區內還擁有全台海拔最高的飯店「松雪樓」，提供住宿與餐飲服務，讓遊客能在高山雲海與星空環繞下，享受遠離都市塵囂的療癒旅程。

No.1 日月潭國家風景區

翻攝官網／日月潭國家風景區管理處觀光旅遊網

毫無懸念，本次由日月潭國家風景區勇奪人氣第一名，它不僅以56,893筆網路聲量穩坐冠軍寶座，討論度更是遠超第二名合歡山六倍之多，再次展現其作為台灣指標級觀光景點的驚人魅力。值得一提的是，日月潭原本並非是一座完整的湖泊，而是以拉魯島為界，北半部因形似日輪而得名「日潭」，南半部則因狀如新月而被稱作「月潭」 ，兩者合稱日月潭，更被列為台灣八景之一。

此處最令人著迷的，莫過於清晨時分湖面瀰漫的氤氳水氣，搭配群山環繞的壯麗景色，勾勒出宛如山水畫般的夢幻畫面 。除了漫步賞景外，搭乘環湖遊艇也是日月潭經典玩法之一，遊客可悠閒往返水社、伊達邵與玄光寺等三大碼頭，沿途還能聆聽船長介紹在地歷史、人文故事與自然景觀，感受愜意慢活的度假氛圍；位於湖畔的向山行政暨遊客中心，同樣是日月潭極具代表性的地標。整棟由日本知名建築師親自操刀，以絕美清水模建築聞名，不僅成為網美必備的打卡景點，館內還設有咖啡館、展覽空間、多媒體影音播放室；而環繞湖畔而建的日月潭自行車道，更被譽為「世界十大最美自行車道」之一，沿途可將水社碼頭、向山遊客中心與湖光山色盡收眼底，無論騎乘或漫步，都令人流連忘返。

・2025年造訪人次：2,592,730

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年5月4日至2026年5月3日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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