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公安隱憂 台中公有市場近百棟耐震不足

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中市四十二處公有市場，十九處屋齡逾四十年，目前有卅七處市場、九十六棟耐震不合格。經發局表示已啟動補強並規畫二○三一年完成，但議員批評缺乏整體改建藍圖，長期「哪裡壞補哪裡」，恐埋公安隱憂。

無黨籍議員林昊佑表示，問題關鍵在於預算結構失衡。一一五年度經發局資本門預算約四點五二億元，但其中「水湳國際會展中心」相關經費就占三億元、接近七成，真正投入公有市場改建與耐震補強僅約四千八百九十一萬元，占比不到一成一，尤其耐震補強預算僅約兩千八百萬元，占比不到百分之七。相較其他縣市大規模整建，台中投入的經費難以根本解決問題。

台中市區經營三十年的李姓攤商表示，支持改善老舊結構，「做生意也要安全，尤其地震來的時候最擔心」，另部分管線老舊也讓人不安，但施工期間動輒兩個月至半年，若遇到局部休市或動線調整，「客人一旦改去別的地方，很難再拉回來」，盼市府提供租金減免或行銷協助，降低衝擊。

市民指出，有些市場天花板老舊、管線外露，「下雨會滴水，走起來有點危險」，雖然價格與人情味是傳統市場優勢，但安全疑慮未改善，會影響消費意願。

經發局回應，為兼顧施工與營運，已採分區、分期及夜間施工方式，並協助攤商調整攤位配置，降低停業影響。目前推動第三市場與霧峰市場補強工程，同時規畫拆除中央市場，並預計於二○二八年前收回日南與平等市場土地，逐年整體盤整。

經發局指出，二○一八年盤點啟動市場耐震補強計畫，共卅七處市場耐震評估不合格，已完成十九處，另拆除追分市場一處，剩餘十二處市場將分年編列預算推進，預計二○三一年前完成所有不合格市場補強作業；以工程規模而言，小型市場補強約需三百萬元，大型如豐原市場則高達四千萬元。

公安 台中 台中市

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