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彰化親子劇場巡演還有3場 懷舊金曲演唱會也將登場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「彰化囡仔好幸福，親子劇場鄉鎮巡演」昨天在二水國小由「萍蓬草劇團」演出新劇「一千零二夜」，陪伴親子提前共度母親節。圖／文化局提供
「彰化囡仔好幸福，親子劇場鄉鎮巡演」昨天在二水國小由「萍蓬草劇團」演出新劇「一千零二夜」，陪伴親子提前共度母親節。圖／文化局提供

彰化囡仔好幸福，親子劇場鄉鎮巡演」昨天在二水國小由「萍蓬草劇團」演出新劇「一千零二夜」，陪伴親子提前共度母親節，親子巡演還有最後3場次，包括銀河谷音劇團、大開劇團、薪傳歌仔戲劇團演出，民眾可把握演出時間，親子前往共賞。

「萍蓬草劇團」昨天演出「一千零二夜」，融合奇幻世界觀與冒險旅程，透過兩位王子拯救精靈仙子的旅程，敘說勇氣、挑戰與合作的重要，寓教於樂。

　「親子劇場鄉鎮巡演」今年共有10場次，還有最後3場次包括5月16日下午3時在和美高中邀請銀河谷音劇團、5月23日下午3時在埔鹽國小邀請大開劇團，6月7日晚間7時在埔心兒童公園邀請薪傳歌仔戲劇團演出，民眾還可參加集章兌換好禮活動，每集滿2個章即可兌換小禮物。

文化局還有「115年感恩晚會—鄉鎮藝術巡演」，將於5月17日晚上7時在田中景崧文化教育園區戶外棒壘球場安排懷舊金曲演唱會，邀請孫淑媚、荒山亮、施文彬、陳思安、吳淑敏、唐儷等歌手演唱，後續還有4場次將邀請即將成真火舞團、台北打擊樂團、FOCASA馬戲團、狂美交響管樂團，陸續在溪湖、二林、和美、彰化登場，相關資訊可查詢彰化文化局官網。

「彰化囡仔好幸福，親子劇場鄉鎮巡演」昨天在二水國小由「萍蓬草劇團」演出新劇「一千零二夜」，陪伴親子提前共度母親節。圖／文化局提供
「彰化囡仔好幸福，親子劇場鄉鎮巡演」昨天在二水國小由「萍蓬草劇團」演出新劇「一千零二夜」，陪伴親子提前共度母親節。圖／文化局提供

彰化 歌仔戲 演唱會

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