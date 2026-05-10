彰化游月說舞團國際舞展得獎連連 出名嚴師帶選手找到舞台的光

游月說青少年舞團今年參加「2025－2026 PDE國際舞蹈展演」拿下8面金獎等大獎，去年也在歐洲及泰國拿下多面金牌，游月說對於選手要求嚴格，常勉勵學生「要出人頭地，不就是要付出代價嗎?」，她也樂於帶著學生參與國際競賽，希望為學生打開國際觀。

彰化縣長王惠美也表揚游月說青少年舞團，王惠美說，縣府將繼續做彰化縣藝文團隊最堅實的後盾，而游月說老師從事舞蹈教育48年，培育在地舞蹈人才，帶著優秀的舞者跑遍全世界，以舞蹈推廣台灣文化，也讓彰化縣舞蹈文化得以在國際舞台上發光發熱。

游月說青少年舞團今年參加「2025－2026 PDE國際舞蹈展演，中國總展演」拿下8面金獎等大獎、3座PDE大獎、2座劇院大獎及1座星光大獎帶回台灣，在縣府團隊的協助下，舞團師生在國際舞台上與世界好手互相交流，也讓彰化縣旗、員林市旗，飄揚在國際舞台上。

員林市「游月說青少年舞團」成立48年來，長期致力於國際文化交流、推廣台灣舞蹈文化，巡演足跡遍及歐、非、亞洲近三十個國家，團隊去年也榮獲 TWBT Thailand Stage Competition 世界芭蕾舞選拔賽泰國賽區(IDO)多面金牌，及在PDE國際舞蹈歐洲總決賽獲得總冠軍。

不過對於選手級學生，游月說是出了名的嚴格，她經常說的一句話是「我沒有義務陪你玩，尤其態度最重要」，頂尖選手不僅每天都要練舞，而且要非常自律，她甚至要求學生絕對不能喝冷飲，一個舞蹈選手一定要對自己的身體負責，因為常喝冰飲對身體不好，甚至也限制學生滑手機，希望學生把時間用在練舞和學業上。

游月說說，有些學生其實學業成績普通，但有舞蹈天份，一站上舞台就會發光，她也希望陪著學生找到自己的興趣及志向，其實不只是選手，甚至是學才藝，學習的態度很重要，都應培養責任感、和榮譽感，「要學就要學好」。

游月說青少年舞團今年參加「2025－2026 PDE國際舞蹈展演」拿下8面金獎等大獎，也接受彰化縣長王惠美(右4）表揚。圖／彰化縣文化局提供