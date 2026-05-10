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母親節慈濟浴佛湧溫情 彰化103歲阿公、復健母親都到場

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
慈濟基金會今天在彰化靜思堂及彰化縣多地舉辦「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一浴佛活動。圖／慈濟彰化分會提供
慈濟基金會今天在彰化靜思堂及彰化縣多地舉辦「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一浴佛活動。圖／慈濟彰化分會提供

今天是母親節慈濟基金會今天在彰化靜思堂及彰化縣多地舉辦「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一浴佛活動，現場除宗教儀式外，也有不少家庭陪伴長輩參與。其中高齡103歲的陳木進在女兒陪同下到場浴佛；來自芳苑的郭汶鑫則帶著中風後持續復健的母親前來祈福，希望母親早日康復。

慈濟基金會表示，2026年適逢慈濟成立60周年，今年浴佛活動於彰化靜思堂、彰化縣議會廣場，以及和美、員林、永靖、田中、北斗、鹿港等地同步舉行，約有7000人參與，希望透過浴佛凝聚善念，也傳遞感念佛恩、親恩與眾生恩的意涵。

高齡103歲的陳木進今天在女兒陳碧霜陪伴下參與浴佛。陳碧霜表示，平時就常帶父親參加社區活動，希望能多陪伴長輩、走入人群，今天也特地前來感受現場莊嚴氛圍。

來自芳苑的郭汶鑫則陪同母親林秀鳳到場參與。由於母親去年中風，目前仍在復健，她在浴佛時也虔誠祈禱，希望母親能早日康復。此外，彰化兒童班學員陳盈均也與家人一同參與浴佛，並在佛前許下全家平安健康的心願。

慈濟基金會指出，浴佛不只是宗教儀式，也希望藉此讓民眾沉澱心靈、自我省思。首場浴佛並透過視訊連線花蓮本會，彰化與花蓮志工同步進行儀式，共同見證慈濟邁入60周年。另由秀水、鹿港兩地志工共288人排列出「TC60」圖騰，象徵慈濟精神傳承。

慈濟基金會今天在彰化靜思堂及彰化縣多地舉辦「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一浴佛活動。圖／慈濟彰化分會提供
慈濟基金會今天在彰化靜思堂及彰化縣多地舉辦「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一浴佛活動。圖／慈濟彰化分會提供

慈濟基金會今天在彰化靜思堂及彰化縣多地舉辦「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一浴佛活動，現場除宗教儀式外，也有不少家庭陪伴長輩參與。圖／慈濟彰化分會提供
慈濟基金會今天在彰化靜思堂及彰化縣多地舉辦「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一浴佛活動，現場除宗教儀式外，也有不少家庭陪伴長輩參與。圖／慈濟彰化分會提供

母親節 慈濟 芳苑 彰化

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