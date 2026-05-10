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東豐綠廊自行車道「石岡旅客服務中心」明天開幕
台中知名東豐綠廊自行車道每年吸引大量遊客，中繼站的「石岡旅客服務中心」，經台中市觀光旅遊局重新招標，今年由澄涼共創有限公司得標，4月起試營運，明天將正式開幕。
今天是假日已有許多遊客到服務中心參觀，新的遊客中心有販賣部賣各式伴手禮和紀念品，也提供咖啡及輕食。
石岡旅客服務中心2024年6月底委外經營開幕，委外經營的業者經營不佳，去年9月與市府終止契約，觀旅局仍派員在櫃檯提供遊客簡單的諮詢等服務，重新委外招標，今年初由澄涼共創有限公司得標，4月起試營運，明天開幕。
石岡旅客服務中心現在有販賣部，販售台中伴手禮、食品，也賣具台灣特色衣物、飾品及紀念品等；現場「石間岡好」咖啡館，提供咖啡及披薩、吐司等輕食。
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