快訊

「六星級月子中心」疑捲偷拍 北市警確認是針孔…負責人配合到案釐清

「台北鴨王」私廚開不到2個月 老闆看臉書才知店面遭人潑漆

機場捷運一度電力異常停駛、沒冷氣 桃捷：全線陸續恢復營運中

聽新聞
0:00 / 0:00

東豐綠廊自行車道「石岡旅客服務中心」明天開幕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中東豐綠廊自行車道「石岡旅客服務中心」，台中市觀光旅遊局重新招標，今年由澄涼共創有限公司得標，4月起營運，明天將正式開幕。記者游振昇／攝影
台中東豐綠廊自行車道「石岡旅客服務中心」，台中市觀光旅遊局重新招標，今年由澄涼共創有限公司得標，4月起營運，明天將正式開幕。記者游振昇／攝影

台中知名東豐綠廊自行車道每年吸引大量遊客，中繼站的「石岡旅客服務中心」，經台中市觀光旅遊局重新招標，今年由澄涼共創有限公司得標，4月起試營運，明天將正式開幕。

今天是假日已有許多遊客到服務中心參觀，新的遊客中心有販賣部賣各式伴手禮和紀念品，也提供咖啡及輕食。

石岡旅客服務中心2024年6月底委外經營開幕，委外經營的業者經營不佳，去年9月與市府終止契約，觀旅局仍派員在櫃檯提供遊客簡單的諮詢等服務，重新委外招標，今年初由澄涼共創有限公司得標，4月起試營運，明天開幕。

石岡旅客服務中心現在有販賣部，販售台中伴手禮、食品，也賣具台灣特色衣物、飾品及紀念品等；現場「石間岡好」咖啡館，提供咖啡及披薩、吐司等輕食。

台中東豐綠廊自行車道「石岡旅客服務中心」，台中市觀光旅遊局重新招標，今年由澄涼共創有限公司得標，4月起營運，明天將正式開幕。記者游振昇／攝影
台中東豐綠廊自行車道「石岡旅客服務中心」，台中市觀光旅遊局重新招標，今年由澄涼共創有限公司得標，4月起營運，明天將正式開幕。記者游振昇／攝影

咖啡 台中市

延伸閱讀

大甲鐵砧山遊客中心辦活動後環境未整理挨批 風管所：將開罰

綠島旅宿爆偷拍疑雲！縣府稽查竟是非法民宿 3年挨罰3次 勒令停業

大谷翔平請客吃這間！東京一星燒鳥「Torishiki ICHIMON」首度登台

花蓮兩潭單車道優化 深入吉安鄉景點

相關新聞

林口巡迴觀音媽慶典 李四川、蘇巧慧同台共獻禮

今天是母親節，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧中午不約而同現身林口瑞平國小前廣場，參加竹林山寺觀音寺巡迴觀音媽大南灣坪位慶典，2人雙手持香虔誠向觀音媽參拜並與民眾握手，雙方支持者也大喊凍選，氣氛相當熱烈。

母親節慈濟浴佛湧溫情 彰化103歲阿公、復健母親都到場

今天是母親節，慈濟基金會今天在彰化靜思堂及彰化縣多地舉辦「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一浴佛活動，現場除宗教儀式外，也有不少家庭陪伴長輩參與。其中高齡103歲的陳木進在女兒陪同下到場浴佛；來自芳苑的郭汶鑫則帶著中風後持續復健的母親前來祈福，希望母親早日康復。

東豐綠廊自行車道「石岡旅客服務中心」明天開幕

台中知名東豐綠廊自行車道每年吸引大量遊客，中繼站的「石岡旅客服務中心」，經台中市觀光旅遊局重新招標，今年由澄涼共創有限公司得標，4月起試營運，明天將正式開幕。

大甲鐵砧山遊客中心辦活動後環境未整理挨批 風管所：將開罰

台中市大甲鐵砧山風景區遊客中心日前辦活動，民眾上網說辦活動很好，但雜草叢生，沒維護也不整理，停車場充電樁無法使用，有外國遊客參加，國人覺得「很丟臉」；台中市風景管理所表示，委外廠商今天已改善完成，業者未於活動前先完成除草及環境整備，將依合約內容開罰。

慈濟60周年！3000人齊聚南投中興新村 空拍圖騰壯觀

為慶祝佛誕節、母親節暨全球慈濟日，慈濟今天於南投中興新村親情公園舉辦浴佛大典，活動吸引逾3000人參與，現場隆重莊嚴，副縣長王瑞德也到場為地方祈福。現場志工及民眾同心協力在大草皮上排列萬眾一心圖騰，空拍場面壯觀。

一家人同遊台中鰲峰山公園 木棧道木板突下陷他腳受傷

台中周姓男子昨與家人帶子女同遊正夯的台中清水鰲峰山公園，他們走在石瀨頭休公園木棧道，一處木板突然下陷，他腳受困卡洞中受傷，在臉書PO文和照片寫「溜小孩溜到無言」；台中市建設局今天表示，今天將完成修繕，並派人關懷受傷者，通知保險公司理賠公共意外責任險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。