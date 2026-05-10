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大甲鐵砧山遊客中心辦活動後環境未整理挨批 風管所：將開罰

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲鐵砧山風景區遊客中心日前辦活動，民眾說活動很好，但雜草叢生，沒維護也不整理，台中市風景管理所表示，委外廠商今天已改善完成。圖／台中市風管所提供
台中市大甲鐵砧山風景區遊客中心日前辦活動，民眾說活動很好，但雜草叢生，沒維護也不整理，台中市風景管理所表示，委外廠商今天已改善完成。圖／台中市風管所提供

台中市大甲鐵砧山風景區遊客中心日前辦活動，民眾上網說辦活動很好，但雜草叢生，沒維護也不整理，停車場充電樁無法使用，有外國遊客參加，國人覺得「很丟臉」；台中市風景管理所表示，委外廠商今天已改善完成，業者未於活動前先完成除草及環境整備，將依合約內容開罰。

民眾在臉書爆料公社PO文說鐵砧山遊客中心日前辦的活動，附近環境未整理，台中市風管理所表示，大甲鐵砧山遊客中心現由OT廠商營運，業者5月8日與民間單位合辦「春瘋媽祖」活動，風管所4月的營運會議中，已要求營運商應預先完成除草及環境整備。

活動當天被批評環境維護不佳等情形，風管所表示，已要求廠商加速處理，廠商回報今天上午已改善完成，風管所將依合約規定開罰。

風管所表示，充電樁功能，經現場檢測確認運作正常，若民眾使用時遇到操作問題，可洽詢遊客中心派員協助。

鐵砧山 台中市

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