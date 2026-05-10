一家人同遊台中鰲峰山公園 木棧道木板突下陷他腳受傷

台中周姓男子昨與家人帶子女同遊正夯的台中清水鰲峰山公園，他們走在石瀨頭休公園木棧道，一處木板突然下陷，他腳受困卡洞中受傷，在臉書PO文和照片寫「溜小孩溜到無言」；台中市建設局今天表示，今天將完成修繕，並派人關懷受傷者，通知保險公司理賠公共意外責任險。

周姓男子表示，他昨天帶家人和年幼兒子女兒到鰲峰山公園，在石瀨頭休閒公園北邊木棧道，他走過一處木棧突然木板下陷，他的左腳陷入洞中，立刻拔出腳已脫皮流血，他說還好只有一隻腳掉下去，但溜小孩留到無言。

台中市建設局表示，清水鰲峰山公園設施損壞致民眾受傷，建設局已指派專人關懷受傷民眾，並通知保險公司辧理公共意外責任險理賠事宜。

建設局指出，相關修繕作業將於今天完成，現場已加設警示設備，並全面檢視相關設施安全，強化巡檢及維護作業，避免類似情形再次發生。