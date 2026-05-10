彰化縣標售20筆重劃農地 最小不到4坪、4萬可入手

彰化縣政府公告辦理今年第1次農地重劃區抵費地及零星集中土地標售，本次共計標售20筆農地，分布於芳苑、埔鹽及福興等7個鄉鎮，由於重劃後的土地具備臨路便利、灌排完善及產權清楚等優勢，對於想投入農業經營、擴大耕作規模，或嚮往農耕生活的退休族來說，都是可以考慮的進場機會。

本次標售土地均採現況標售，底價每平方公尺介於1344元至7560元之間，換算每坪單價約 4400元至2萬5000元不等。標的中不乏總價親民的選擇，例如位於田中鎮新外三段85地號的土地，面積僅約3.88坪，底價不到4萬元。

另有3筆面積超過400坪且坵塊方整的標的，分別位於芳苑鄉芳頂段87-1 地號、芳興段 188 地號，以及田中鎮新外三段104地號。其中面積最大的是芳苑鄉芳頂段87-1 地號，約480坪的土地底價僅244萬多元，換算每坪單價僅 5000多元。

地政處提醒，抵費地標售採現況辦理且「不交耕」，得標後土地若有地上或地下物，須由得標人自行處理，縣府不負瑕疵擔保責任，建議有意投標者在投標前，務必前往各筆土地實地勘查，了解環境與現況後再行參與。