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影／「聽媽媽的話」 母親節活動小學生獻唱祝福 媽媽感動落淚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水區槺榔國小於母親節前夕，舉辦「2026媽咪My Love」母親節系列活動。圖／清水區槺榔國小提供
台中市清水區槺榔國小於母親節前夕，舉辦「2026媽咪My Love」母親節系列活動。圖／清水區槺榔國小提供

今天是母親節，台中市清水區槺榔國小前天提前辦母親節活動，小學生們上台獻唱祝福，大聲唱出「聽媽媽的話，別讓她受傷」，多位媽媽在台上抱緊子女，感動落淚。

台中市清水區槺榔國小於母親節前夕，舉辦「2026媽咪My Love」母親節系列活動。校方將學生的入選畫作印製成特製咖啡包，透過郵寄明信片與大合唱，向每一位守護孩子的母親、家人、師長及愛心志工，獻上最誠摯的感激。

校方先辦「母親節畫作募集」，小學生們將對照顧者的愛化成畫作，入選畫作變成了獨一無二的「愛的咖啡包」。

小學生們都在咖啡包包裝上，寫下平時不敢說出口的感謝話；當小學生們輪流上台獻上愛的咖啡包給父母，謝謝父母並給愛的擁抱，台上台下學生們大聲合唱周杰倫的歌曲「聽媽媽的話」，在台上的父母抱緊子女，聽到小學生們唱出「聽媽媽的話，別讓她受傷，想快快長大，才能保護她」，多位媽媽感動落淚。一名老師說，此情此景很催淚。

除了實體的咖啡包，校方也與郵政單位合作，推動「郵我寵愛媽咪」明信片傳心意活動。小學生們寫下地址與祝福，將祝福投進郵筒。許多家長說最近已收到這份特別的驚喜，直呼「這是今年收到最棒的禮物！」

台中市清水區槺榔國小於母親節前夕，舉辦「2026媽咪My Love」母親節系列活動。圖／清水區槺榔國小提供
台中市清水區槺榔國小於母親節前夕，舉辦「2026媽咪My Love」母親節系列活動。圖／清水區槺榔國小提供

台中市清水區槺榔國小於母親節前夕，舉辦「2026媽咪My Love」母親節系列活動，小學生上台為媽媽獻上祝福。圖／清水區槺榔國小提供
台中市清水區槺榔國小於母親節前夕，舉辦「2026媽咪My Love」母親節系列活動，小學生上台為媽媽獻上祝福。圖／清水區槺榔國小提供

母親節 周杰倫 小學生

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