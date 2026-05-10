聽新聞
0:00 / 0:00

防科技執法誤判 彰試辦AI辨識避讓救護車

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
去年5月9日在社頭鄉東彰路七段與湳底路口，有輛休旅車駕駛人停在停止線前等綠燈通過，為禮讓救護車，在移動車時，被科技執法告發闖紅燈，駕駛人提起申訴，經警方檢視影片屬實，成功撤銷罰單。圖／警方提供
去年5月9日在社頭鄉東彰路七段與湳底路口，有輛休旅車駕駛人停在停止線前等綠燈通過，為禮讓救護車，在移動車時，被科技執法告發闖紅燈，駕駛人提起申訴，經警方檢視影片屬實，成功撤銷罰單。圖／警方提供

民眾避讓救護車等執行緊急任務車輛卻遭科技執法取締，彰化縣近三年有六十八件提出申訴，其中五十六件成功撤銷。縣警局今年編列八十萬預算導入ＡＩ影像辨識系統，主動過濾避免誤開單，並選定救護車出入頻繁的部立彰化醫院附近路口試辦。

依道路交通管理處罰條例規定，遇消防車、救護車、警備車、工程救險車等執行緊急任務時，駕駛人若未立即避讓，可處三千六百元罰鍰並吊銷駕駛執照；如造成人員死傷，則可處六千元以上、九萬元以下罰鍰，並吊銷駕照。

二○二四年五月，一名休旅車駕駛人在彰化縣社頭鄉東彰路七段與湳底路口停等紅燈時，為了讓道後方鳴笛而來的救護車向左移動車輛，卻被科技執法系統判定闖紅燈，駕駛人收到罰單後提出申訴，警方檢視影像後確認屬實，撤銷罰單。

警方分析，許多駕駛人在聽見救護車警號後，為立即讓道，可能臨時跨越停止線、偏移車道，甚至短暫闖紅燈，卻遭科技執法設備拍下並開罰。申訴案件大多數是避讓救護車，至於未撤銷案件，則是經調閱監視影像後，當時並無救護車等緊急車輛通過。

為改善科技執法誤判問題，彰化縣警局今年編列八十萬元，將科技執法導入ＡＩ影像辨識過濾系統，自動辨識因避讓救護車衍生的違規案件，並選定部立彰化醫院附近的埔心鄉中山路一段與柳橋東路口做試辦地點。

交通隊表示，警方也會加強科技執法案件人工審查，主動比對違規時段前後是否有緊急車輛通行，從源頭減少不必要的開罰與申訴，降低民怨與社會成本。

彰化 科技執法 救護車

延伸閱讀

單純毒駕用「現行犯」逮捕？警不熟規定逮人又縱放 唾液快篩可扣車

車內開冷氣險釀悲劇！一家3口隧道昏迷 一氧化碳中毒拉警報

影／開車逆向正遇警車 高雄男拒檢逃逸 警開鍘

防憾事重演 桃垃圾車低速防護系統6月上路

相關新聞

防科技執法誤判 彰試辦AI辨識避讓救護車

民眾避讓救護車等執行緊急任務車輛卻遭科技執法取締，彰化縣近三年有六十八件提出申訴，其中五十六件成功撤銷。縣警局今年編列八十萬預算導入ＡＩ影像辨識系統，主動過濾避免誤開單，並選定救護車出入頻繁的部立彰化醫院附近路口試辦。

跨越342年 台中萬和宮「三獻禮」慶賀媽祖聖壽誕

今天是媽祖聖誕，有342年歷史的台中市南屯萬和宮今依循古禮舉行三獻禮祭典，觀禮貴賓雲集，參香人潮擠滿廟內廟外，莊嚴殊勝， 熱鬧無比。萬和宮透過臉書同步直播三獻禮盛況，讓未能到場的信眾分享，共沐神恩，頗受好評。

34道滑梯玩到瘋！台中谷溜遊戲場爆紅千人擠爆鰲峰山

台中市清水區鰲峰山公園全新打造的「谷溜遊戲場」於5月7日正式啟用，以設置34道溜滑梯成為「全國最多溜滑梯」特色遊戲場。啟用後首個週末即湧入大量人潮，建設局統計，午後3時現場人數突破千人，熱度持續至傍晚近5時，親子族群反應熱烈。

蕭美琴與彰化家扶新住民自強媽媽共度母親節 送加菜金溫暖人心

彰化家扶中心今舉辦新住民自強媽媽與自立媽媽的母親節感恩活動，10名媽媽各提供一道家鄉菜，副總統蕭美琴出席並共餐；她說，媽媽們介紹時都提到那是自己媽媽做過的菜，是成長當中溫暖和熟悉的味道，今與受扶助孩子分享，代表世代傳承。

媽祖誕辰日北斗奠安宮發布重訊 奠安宮古廟搬回動工日確定了

今天農曆3月23日是媽祖生日，彰化縣北斗奠安宮除了向媽祖祝壽，同時發布好消息，位在停車場的媽祖文化園區已完成變更地目，今年9月12日將舉行迎回流落在外36年的北斗奠安宮古廟動工典禮，但原件組裝需時間，最快3年後重現風華。

24小時主動防災預警！台中大里掩埋場導入AI智慧管理 拚今年7月啟用

台中市環保局今宣布，大里掩埋場以「自動化」及「智慧化」概念提升設備，導入先進 AI 技術，使用於車牌辨識、遠端監視及溫度預警等功能，將傳統的人力管理場域進化為「自動化智慧防護網」，預計於今年7月啟用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。