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跨越342年 台中萬和宮「三獻禮」慶賀媽祖聖壽誕

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
今天是媽祖聖誕，台中市南屯萬和宮今依循古禮舉行三獻禮祭典，吸引觀禮信眾團拜，向媽祖祝壽。圖／萬和宮提供
今天是媽祖聖誕，台中市南屯萬和宮今依循古禮舉行三獻禮祭典，吸引觀禮信眾團拜，向媽祖祝壽。圖／萬和宮提供

今天是媽祖聖誕，有342年歷史的台中市南屯萬和宮今依循古禮舉行三獻禮祭典，觀禮貴賓雲集，參香人潮擠滿廟內廟外，莊嚴殊勝， 熱鬧無比。萬和宮透過臉書同步直播三獻禮盛況，讓未能到場的信眾分享，共沐神恩，頗受好評。

祭典在今天上午九時在正殿舉行，由萬和宮董事長蕭清杰擔任主祭，「通贊（唱導）」由常務監事簡萬水接棒，「引贊（引導動作）」由董事簡吉源擔綱，並邀請台中市民政局副局長陳寶雲、文化局副局長施純福、南屯區長林秋萬、台中市警局第四分局長蔡慶星等官員陪祭。

三獻禮祭典依循古禮，在鳴鐘九響、擂鼓三通、響號、開炮、奏大樂、小樂下揭開序幕、蕭清杰行盥洗禮，到祭典尾聲，蕭清杰行謝祝禮，後至望燎所「望燎」，行送神禮，行三跪九叩。最後在36鐘72鼓齊鳴與響亮炮聲中圓滿完成，全程歷時約一小時。

觀禮的台中高分檢主任檢察官郭靜文讚嘆，三獻禮祭典過程莊嚴虔誠；永定社區發展協會理事長江敏賢強調，這種遵循古禮的祭儀具有深遠的傳承意義，必須好好保存。西屯廖姓鄉親感性表示，萬和宮「老二媽」與西屯有濃厚淵源，能親自參加慶典感到無比歡欣。

三獻禮圓滿結束後，觀禮信眾團拜，向媽祖祝壽，場面熱馨。萬和宮也準備了美味可口的「甜壽麵」，吸引信眾排長龍領取品嘗，象徵添壽、保平安。

台中市南屯萬和宮在三獻禮結束後，準備「甜壽麵」，吸引信眾排長龍領取品嘗。圖／萬和宮提供
台中市南屯萬和宮在三獻禮結束後，準備「甜壽麵」，吸引信眾排長龍領取品嘗。圖／萬和宮提供

台中市南屯萬和宮今依循古禮舉行三獻禮祭典，由萬和宮董事長蕭清杰（前排中）擔任主祭。圖／萬和宮提供
台中市南屯萬和宮今依循古禮舉行三獻禮祭典，由萬和宮董事長蕭清杰（前排中）擔任主祭。圖／萬和宮提供

今天是媽祖聖誕，台中市南屯萬和宮今依循古禮舉行三獻禮祭典，執事人員合影留念。圖／萬和宮提供
今天是媽祖聖誕，台中市南屯萬和宮今依循古禮舉行三獻禮祭典，執事人員合影留念。圖／萬和宮提供

台中市南屯萬和宮今依循古禮舉行三獻禮祭典，由萬和宮董事長蕭清杰擔任主祭。圖／萬和宮提供
台中市南屯萬和宮今依循古禮舉行三獻禮祭典，由萬和宮董事長蕭清杰擔任主祭。圖／萬和宮提供

文化局 媽祖 台中市

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