34道滑梯玩到瘋！台中谷溜遊戲場爆紅千人擠爆鰲峰山

台中市清水區鰲峰山公園全新打造的「谷溜遊戲場」於5月7日正式啟用，以設置34道溜滑梯成為「全國最多溜滑梯」特色遊戲場。啟用後首個週末即湧入大量人潮，建設局統計，午後3時現場人數突破千人，熱度持續至傍晚近5時，親子族群反應熱烈。

園區最大亮點為結合聲音設計的「排笛溜滑梯」，共設9道滑道，孩童滑行時可產生音階聲響，形成趣味樂曲，成為現場最受歡迎設施之一，排隊人龍綿延不斷。

谷溜遊戲場占地約30公頃，整體規劃兼顧不同年齡層需求，融合趣味與挑戰性。台中市長盧秀燕表示，台中先前於太平打造全國最高溜滑梯，此次進一步以「數量最多」為發想，在鰲峰山公園形塑差異化特色遊戲場。

設計上導入多元前庭覺遊具，並採用木屑鋪面及沙坑作為緩衝材質，提升安全性，同時促進兒童感官發展與探索能力。園區亦全面融入通用設計理念，設置無障礙通道與緩坡系統，並整合既有體健設施，滿足各年齡與族群使用需求。

台中市建設局長陳大田指出，該遊戲場歷時15個月完工，總經費約7600萬元，施工期間完整保留既有喬木，並搭配遮陽設施與綠化配置，提升整體使用舒適度。

台中鰲峰山5月7日啟用的谷溜遊戲場，今天下午湧進千人玩滑梯，大受歡迎。圖／建設局提供