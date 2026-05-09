蕭美琴與彰化家扶新住民自強媽媽共度母親節 送加菜金溫暖人心

彰化家扶中心今舉辦新住民自強媽媽與自立媽媽的母親節感恩活動，10名媽媽各提供一道家鄉菜，副總統蕭美琴出席並共餐；她說，媽媽們介紹時都提到那是自己媽媽做過的菜，是成長當中溫暖和熟悉的味道，今與受扶助孩子分享，代表世代傳承。

10名新住民自強媽媽與自立媽媽各做一道菜，作為今母親節感恩活動的主餐，另有受扶助青年經營的「嘎拋先生」餐館贊助香茅茶等餐點、「偑巷咖啡」贊助香菜咖啡等飲料。自強媽媽介紹家鄉菜，中國廣西羅玉蟬的菜苦瓜鑲肉，韓裔李丹丹的年糕辣白菜、越南阮氏燕的生春捲等，自立家庭媽媽施張宇泰介紹她的泰式料理時表示，月亮蝦餅是我國傳到泰國被發揚光大。蕭美琴和自強媽媽共餐，親切分菜和聊天，

蕭美琴先感謝立委媽媽陳素月、黃秀芳陪伴她到彰化家扶員林服務處，到來的路上她閱讀新住民自強媽媽與自立媽媽的資料，看到媽媽們來人生地不熟的地方，語言、文化上一開始有隔閡，在台灣遭遇各種挑戰和困境，還是充滿了台灣人也非常珍惜的母愛，照顧孩子也同時對台灣社會有許多貢獻，她向媽媽們表達最深的敬意。

蕭美琴說，媽媽們做拿手菜，把家鄉味帶到這裡跟大家分享，提到這些菜餚是自己媽媽做過的、自己小時候吃過的，這是媽媽們成長當中溫暖和熟悉的味道，今帶到台灣跟活動賓客、受扶助孩子共同分享熟悉的溫暖，代表世代傳承。

蕭美琴又說，其實每一個人的人生中都會遭遇挫折，往往被看到不管是在社會上相當成功或有成就，而忘記成功者 一路走來有多少波折和辛苦，她一方面要勉勵在困境中的台灣人，都需要更多溫暖及照顧關懷，但一方面要相信沒有一個困難挫折是沒辦法克服，因為有政府及很多社福機構會和大家一起努力。

蕭美琴停留50分鐘，比預定時間多20分鐘，離去前一再為自強媽媽加油，還塞給彰化家扶主任王震光一個紙袋，吩咐是「自強媽媽加菜金」，令彰化家扶和自強媽媽倍感溫暖。

副總統蕭美琴今到彰化家扶中心員林服務處，參加新住民自強媽媽與自立媽媽的母親節感恩活動。記者黃仲裕／攝影

副總統蕭美琴和全體來賓、彰化家扶中心新住民自強媽媽合影。記者黃仲裕／攝影

副總統蕭美琴今到彰化家扶中心員林服務處，和新住民自強媽媽與自立媽媽共餐。記者黃仲裕／攝影

副總統蕭美琴今到彰化家扶中心員林服務處，參加新住民自強媽媽與自立媽媽的母親節感恩活動。記者簡慧珍／攝影

副總統蕭美琴主動且親切挾菜給新住民自強媽媽。記者簡慧珍／攝影