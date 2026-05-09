媽祖誕辰日北斗奠安宮發布重訊 奠安宮古廟搬回動工日確定了

今天農曆3月23日是媽祖生日，彰化縣北斗奠安宮除了向媽祖祝壽，同時發布好消息，位在停車場的媽祖文化園區已完成變更地目，今年9月12日將舉行迎回流落在外36年的北斗奠安宮古廟動工典禮，但原件組裝需時間，最快3年後重現風華。

今各媽祖宮廟熱鬧滾滾，北斗奠安宮也不例外，祝壽的信徒絡繹不絕，有的獻上糯米龜、發粿，連縣長王惠美都送來壽桃。奠安宮董事會及北斗鎮長顏宏霖、縣議員、鎮民代表、地方士紳齊聚正殿，董事長陳在帶領虔誠恭祝「寶斗媽天上聖母1067年聖誕千秋，聖壽無疆」、「庇佑闔家平安順遂，事業昌隆、人緣興旺、消災解厄、萬事圓滿」。

陳在表示，向天上聖母祝壽的同時也發揚媽祖慈悲關愛地方精神，董事會依例發送獎學金每人1千元給北斗鎮高中職到國小的161名優秀學生，且今宣布一項重大喜訊，就是北斗奠安宮古廟要回家了。

陳在說，北斗奠安宮規畫現有停車場部分空間作為媽祖文化園區，停車場入口的北邊一塊農地經縣長王惠美和縣政府團隊協助，完成地目變更為寺廟用地，媽祖文化館未來就蓋在這塊土地，將建造地上六層、地下一層（停車場）的大樓。

陳在又說，媽祖文化館旁邊緊鄰北斗奠安宮古廟，董事會已委託專業單位進行搬遷作業，逐一標示建築構造，原磚原瓦搬回北斗鎮重建，預計至少需3年時，最長可能5年才能重新組裝古廟，已看好吉日選在9月12日（農曆八月二日）舉行迎回動土典禮。

北斗奠安宮分靈到新加坡，新加坡21名信徒特地趕回奠安宮向「寶斗媽」祝壽。新加坡信徒劉森強表示，透過臉書結識奠安宮董事長陳在，8年前來台參拜寶斗媽，深感神靈顯赫就祈求應允分靈到新加坡，一直香火鼎盛。

北斗奠安宮籌建於清嘉慶11年（1806），內政部1983年登錄為國家三級古蹟，要求廟方提報相關保存資料，卻意外引發信徒分派爭論，拆遷派獲勝，北斗奠安宮1990年遷往台灣民俗村，祀奉分靈媽祖。沒想到台灣民俗村落沒至被拍賣，新北投車站先被台北市政府搬回去，其餘老建築因民俗村財務問題慘遭不明人士破壞，唯有奠安宮古廟完好無損，據信與擔心破壞媽祖廟恐招致報應有關。

彰化縣北斗奠安宮頒發獎金學給優秀學生。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗奠安宮董事長陳在擔任主獻官，向天上聖母祝壽。記者簡慧珍／攝影