24小時主動防災預警！台中大里掩埋場導入AI智慧管理 拚今年7月啟用

台中市環保局今宣布，大里掩埋場以「自動化」及「智慧化」概念提升設備，導入先進 AI 技術，使用於車牌辨識、遠端監視及溫度預警等功能，將傳統的人力管理場域進化為「自動化智慧防護網」，預計於今年7月啟用。

環保局表示，大里掩埋場AI系統建置有三大核心亮點，包含「自動辨識」、「科技防災」、「遠端監控」功能，透過 AI 車牌辨識與地磅系統深度整合，實現進出場車輛自動化記錄，省去繁瑣的人力登記、降低管理支出，提升數據準確性與場域安全性。

環保局說明，針對掩埋場最受關注的消防安全，導入了「熱顯像溫度監控系統」，針對掩埋區域24小時監控溫度，一旦偵測到異常升溫，即自動發送告警推播，提前掌握火災風險，從被動救災邁向主動預警。

環保局指出，大里掩埋場AI系統建置計畫目前已趨近完成，預計於今年7月開始正式啟用，未來透過監視器分布全場，可強化場內動態監控；使用AI科技，不僅可大幅減少人力支出，更可加強場內管理及提升營運成效，為掩埋場築起一道環安屏障。

大里掩埋場遠端監視畫面。圖／台中市政府提供