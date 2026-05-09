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37.5億南投美術館怎麼蓋？ 議員要求文化局說清楚空間與藍圖

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
縣府計畫於會展中心基地新建美術館與表演藝術中心，形成展覽與表演雙軸文化設施，強化南投藝文發展能量。圖／南投縣政府提供
縣府計畫於會展中心基地新建美術館與表演藝術中心，形成展覽與表演雙軸文化設施，強化南投藝文發展能量。圖／南投縣政府提供

南投縣規劃投入約37.5億元興建美術館暨表演藝術中心，縣議員沈夙崢關切設計國際化與後續營運機制，要求避免淪為蚊子館，並強化整體規劃細節。文化局表示將以會展中心、美術館及表藝中心「三位一體」方式整合，打造文化聚落。

南投縣斥資約37.5億元推動美術館暨表演藝術中心計畫，沈夙崢說，縣民對大型文化建設會有「重硬體、輕營運」疑慮，要求縣府提出更具體可檢視的藍圖，避免重蹈蚊子館覆轍。

沈夙崢指出，該案涉及會展中心、美術館與表藝中心整合開發，經費規模龐大，社會期待與壓力並存，但目前對外說明仍偏概念性，缺乏具體空間配置與營運策略，恐難回應縣民對文化設施的期待。

她並關注建築設計方向，詢問是否引進國際設計師或採國際標等方式，強調外觀與空間應具備識別度與前瞻性，才能讓場館具備長期吸引力，而非僅止於功能性建築。

文化局代理局長李玉蘭表示，該案將以「三位一體」方式整合原會展中心、美術館及表演藝術中心，形成文化聚落概念，並由文化局進駐，以提升行政與空間使用效率，強化整體文化能量。

李玉蘭指出，目前先期規劃已提出發包策略建議，傾向採開放式方式辦理，允許國際與國內團隊共同參與設計，但不以國際標為必要條件，以兼顧溝通成本與實務執行。

她並說明，規畫期末報告已完成初稿，目前仍在內部審查階段，預計5月底定案，後續將整理完整方案再送議會說明。

沈夙崢則強調，大型文化建設關鍵不僅在興建經費與建築規模，更在於後續營運模式與使用率，要求縣府及早導入長期經營思維，並納入行政法人或類似專業管理機制的討論，避免場館完工後閒置。

她也建議，未來空間設計應廣納在地藝術團體、年輕創作者及表演藝術工作者意見，使場館具備多元使用彈性，真正成為南投文化發展的重要核心基地。

南投 美術館 文化局

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