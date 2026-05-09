不只載客還能刷卡 南投計程車拚翻身、46%率先升級

南投縣政府推動計程車在地化與敬老服務，縣內首家在地計程車隊「快捷衛星車隊」正式成立，並自115年起加入敬老愛心卡特約車隊行列。縣府表示，目前全縣已有11家特約計程車隊、共5023輛計程車完成刷卡設備安裝，可提供敬老愛心卡搭車服務。

縣府指出，過去由干城衛星車隊提供的「南投愛行」APP，已完成階段性任務，自115年1月1日起停止適用。為提升叫車便利性與安全性，快捷衛星車隊改與 台灣大車隊合作，民眾可透過「55688」APP預約叫車，並使用敬老愛心卡搭乘。

縣府統計，目前南投縣計有409輛計程車，其中已有189輛完成刷卡設備裝機，占全縣車輛約46%。縣府也呼籲尚未加入的計程車駕駛，可向特約車隊洽詢加入服務，共同擴大敬老與愛心乘車服務量能。

縣府提醒，民眾使用敬老愛心卡搭乘計程車時，須事先透過叫車專線或「55688」APP預約，並於預約時勾選使用敬老愛心卡，避免現場無法提供刷卡服務。

另外，敬老愛心卡僅限本人使用，且每月補助點數若未使用完畢，月底不會累積至次月。縣府建議，民眾可自行加值卡片金額，以增加搭乘便利性與使用彈性。