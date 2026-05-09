避免禮讓救護車遭科技執法「誤殺」 彰化將導入AI影像辨識過濾

彰化縣近3年來，民眾因避讓救護車等執行緊急任務車輛，卻遭科技執法取締案件，共有68件提出申訴，其中56件成功撤銷。為降低類似情形發生，彰化縣警察局將導入AI影像辨識系統主動過濾，並選定部立彰化醫院附近的埔心鄉中山路一段與柳橋東路口作為試辦地點。

依道路交通管理處罰條例規定，遇消防車、救護車、警備車、工程救險車及毒性化學物質災害事故應變車執行緊急任務時，駕駛人若未立即避讓，可處3600元罰鍰並吊銷駕駛執照；若因此導致人員死傷，則可處6千元以上、9萬元以下罰鍰，並吊銷駕照。

不過，駕駛人依規定避讓救護車等執行緊急任務車輛，卻遭科技執法取締，彰化縣從2023年到2025年即受理68件申訴案件，其中，其中56件成功撤銷，獲撤銷比例82%，申訴幾乎以避讓救護車為主。

其中一起案例，發生於2024年5月9日下午3時42分，在彰化縣社頭鄉東彰路七段與湳底路口。一名休旅車駕駛停等紅燈時，後方突然有救護車鳴笛接近，駕駛為了讓道而向左移動車輛，卻被科技執法系統判定闖紅燈。駕駛收到罰單後提出申訴，警方檢視影像後確認屬實，最終撤銷罰單。

警方分析，許多駕駛人在聽見救護車警號後，為了立即讓道，可能臨時跨越停止線、偏移車道，甚至短暫闖紅燈，結果遭科技執法設備拍下並開罰。申訴案件中，大多數皆屬避讓救護車情形，至於未撤銷案件，則是經調閱監視影像後，確認當時並無救護車等緊急車輛通過。

為改善科技執法誤判問題，彰化縣警局已選定鄰近 衛生福利部彰化醫院的埔心鄉中山路一段與柳橋東路口作為試辦地點。由於該路口救護車進出頻繁，警方將升級既有設備，導入AI影像辨識過濾系統，自動辨識救護車執勤狀況，並主動排除因避讓救護車所衍生的違規案件。

交通隊指出，未來警方也將加強科技執法案件人工審查，主動比對違規時段前後是否有緊急車輛通行，從源頭減少不必要的開罰與申訴，降低民怨與社會成本。