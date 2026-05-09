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高美濕地遊客中心委外廠商解約 台中市府接管同步啟動招商

聯合報／ 記者陳敬丰黑中亮／台中即時報導
高美濕地遊客中心委外廠商5月1日與市府解約，建設局表示目前暫時接手營運，已同步啟動招商。圖／台中市政府提供
高美濕地遊客中心委外廠商5月1日與市府解約，建設局表示目前暫時接手營運，已同步啟動招商。圖／台中市政府提供

高美溼地是台中市重要觀光景點，遊客中心採委外經營，不過這一兩年長期封閉，業者原本提出園區轉型、設置露營車等構想，卻在5月1日與市府解約。建設局表示，解約日起暫時接管遊客中心的營運，同時啟動招商作業，包含遊客中心、停車場與原露營場。

高美濕地遊客中心占地約8.4公頃，包含遊客中心本體建築與2座停車場，建物為地上二層，採取斜坡造型與螺旋狀外觀，建設局耗資3.6億元打造，2019年7月營運，中心內原本還有餐廳和禮品店等，生意不佳陸續歇業，2023年搶搭露營潮設置露營區，2024年遭颱風重創，2025年封閉不再對外營運。

遊客中心一年多未開放，多名議員抨擊淪為蚊子館，市府今年3月表示，業者提出園區轉型、設置24輛露營車等計畫，加上餐廳、咖啡館等，會盡快復業；不料近日傳出壞消息，業者與市府5月1日協商解約。

建設局表示，解約是因應整體觀光發展趨勢與階段性任務調整，和原營運廠商取得共識的決定，5月1日開始由建設局無縫接軌，依照合約沒入保證金並扣罰違約金，辦理交接作業，過渡期間原營運團隊會協助維持基本營運和諮詢服務。

建設局長陳大田指出，市府同步啟動招商作業，已經有多家優質團隊表達高度興趣與進駐意願；未來高美濕地遊客中心的招商範圍包含中心主體、停車場與原露營場，建設局拆除原露營區的圍籬與部分設施，提升整體視覺景觀，也給未來進駐團隊更多發揮空間。

據了解，原營運廠商解約主因是營運不善，公司內部股東意見不一，部分股東認為不宜經營，應該在公司行有餘力的情況下才能繼續；該廠商經過和市政府協商，取得共識，認為應該根據合約盡快結束委託關係，不要影響後續服務。

高美濕地 露營 台中市

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